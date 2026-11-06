不只逛市集，還能玩體驗、抽好禮！臺中8家庇護工場「幸福啟航」邀民眾體驗消費，支持共融！

「幸福啟航 Let’s 購」庇護工場將於11月7日在臺中火車站前廣場「舊城新聚中區共好市集」登場，現場40攤以上與中區在地商圈（如:繼光街商圈、自由路商圈、電子街商圈等）攤商組成特色市集，結合商品展售、職場體驗與舞台演出，邀請民眾以實際行動支持庇護工場。 圖／臺中市政府勞工局 提供

從市集熱潮出發，讓友善消費走進日常

近年市集與實體體驗活動持續吸引民眾參與，從特色商品、現場互動到音樂演出，讓消費不再只是買東西，更成為認識品牌、體驗生活的方式。臺中市勞工局將於11月7日串聯臺中市8家庇護工場，參與「舊城新聚中區共好市集」，打造「幸福啟航」，結合特色商品展售、職場體驗闖關、消費轉盤抽獎與舞台表演，現場超過40攤以上與中區在地商圈（如:繼光街商圈、自由路商圈、電子街商圈等）攤商組成特色市集及臺中購物節活動，預計吸引超過1萬人次參與。邀請民眾走進市集，在逛、玩、買的過程中認識庇護工場，讓友善消費自然融入生活。

8家庇護工場各展所長，烘焙餐飲、生活服務都能體驗

本次以「一桌一品牌」方式呈現8家庇護工場的特色，包含台中市迦南園烘焙庇護工場、瑪利MAMA·手作麵包、瑪利媽媽清潔高手工作隊－磐石隊及先鋒隊、向日葵工作隊、麥子庇護工場、小幫手庇護工場及曙光庇護工場，展現烘焙、清潔、皮革鑰匙圈等手作小物、房屋修繕與印刷等多元工作領域。

活動也將各工場的日常工作轉化為趣味體驗關卡，包含迦南園烘焙庇護工場的「麵包誕生記」、瑪利MAMA手作麵包的「烘焙訂單小幫手」、磐石隊的「清潔工具找搭檔」、先鋒隊的「海線清潔出任務」、向日葵工作隊的「清潔先後排一排」、麥子庇護工場的「皮件製作順序排一排」、小幫手庇護工場的「修繕小屋變身記」，以及曙光庇護工場的「印刷校對小高手」。

民眾能透過圖卡配對、流程排序、情境判斷及實際操作等方式，認識不同職場的工作流程與專業技能。例如，從麵包製作、皮件加工到清潔服務與印刷校對，了解每項工作背後所需的細心與專業，看見庇護工場工作者透過培訓與實務累積的能力，讓理解不只停留在想像，更能透過親身體驗發生。

從烘焙食品、手作麵包、皮革製作到清潔、房屋修繕及印刷服務，臺中8家庇護工場各展所長，透過專業培訓與實際工作，展現庇護員工的多元技能與職場成果。 圖／臺中市政府勞工局 提供

逛市集、聽音樂、抽好禮，讓參與更有趣

活動當天除有40攤以上特色市集，也安排豐富的舞台節目，包含台中市交響樂團暖場演出，以及歌手張幃、嘉昀與跨界琵琶演奏家 Sawa 等音樂演出，從樂團演奏、流行音樂到傳統樂器跨界演出，讓民眾在購物之餘，也能享受多元的現場表演。

消費優惠同樣精彩！活動期間，民眾於任一庇護工場單筆消費滿200元，憑當日發票即可至服務台參加幸福轉盤抽獎，每滿200元可獲得1次抽獎機會，單筆消費最多5次。獎項包含1,000元折價券3份、500元折價券5份、100元折價券10份及50元折價券30份，共計48份折價券，總價值8,000元。折價券可於活動當日依指定消費門檻，於庇護工場攤位折抵使用，讓民眾在支持庇護產品的同時，也能享有實質購物優惠。

此外，活動也推出「幸福分享禮」，民眾只要完成至少3家不同攤位的闖關體驗、集滿3個印章，前往專屬打卡牆拍照，並於Facebook或Instagram公開發布照片或限時動態，標註指定Hashtag「#幸福啟航Lets購」或「#庇護好讚」，即可至服務台出示集章卡及社群打卡畫面，免費兌換木漿環保海綿1份，每人限領1份，限量500份，送完為止。無須消費，也能透過參與體驗認識庇護工場。

活動期間於任一庇護工場消費，憑當日發票，至服務台/抽獎區參加轉盤抽獎。 圖／臺中市政府勞工局 提供

從一次選購開始，讓工作價值被更多人看見

庇護工場不只是提供商品與服務的場域，更是身心障礙者累積工作經驗、發揮能力與實現自我價值的重要支持。當消費者願意認識產品、肯定品質，並透過實際購買支持庇護工場，就能讓工作者的努力被更多人看見，也為友善消費創造持續發展的可能。

臺中市勞工局邀請民眾於11月7日走進臺中火車站前廣場，逛市集、玩闖關、聽音樂、抽好禮、選購特色商品，以輕鬆有趣的方式認識8家庇護工場，讓每一次消費都成為支持就業的力量，讓共融從一場活動開始，成為生活中的日常選擇。

活動資訊

• 活動名稱：臺中市庇護工場「幸福啟航 Let’s 購」

• **活動日期：**115年11月7日（六）

• **活動時間：**上午10時至下午5時

• **活動地點：**臺中火車站前廣場

• **活動亮點：**8家庇護工場特色商品展售、職場體驗闖關、消費滿額轉盤抽獎、社群打卡贈禮、40攤以上特色市集及舞台表演。

實際活動內容及贈品兌換辦法，請依主辦單位公告為準。