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長照3.0拚一行政區一小規機 全台195家小規機、766床夜間喘息

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
全台已設立日間照顧中心及小規模多機能機構合計達到195家、夜間喘息床數共766家，不過考量各地資源分布不均，長照3.0將朝每個行政區至少設置1家小規模多機能機構的方向推動，盼讓有臨時照顧需求的家庭就近取得服務，減輕照顧者負擔。聯合報系資料照
全台已設立日間照顧中心及小規模多機能機構合計達到195家、夜間喘息床數共766家，不過考量各地資源分布不均，長照3.0將朝每個行政區至少設置1家小規模多機能機構的方向推動，盼讓有臨時照顧需求的家庭就近取得服務，減輕照顧者負擔。聯合報系資料照

全台已設立日間照顧中心及小規模多機能機構合計達到195家、夜間喘息床數共766家，不過考量各地資源分布不均，長照3.0將朝每個行政區至少設置1家小規模多機能機構的方向推動，盼讓有臨時照顧需求的家庭就近取得服務，減輕照顧者負擔。

衛福部今、明舉行「115年度全國社區式照顧服務研討會」，納入小規模多機能服務，邀集全國社區式照顧服務機構、縣市政府代表及長照相關領域專家學者齊聚，共同探討社區照顧服務的創新模式與實務成果。

本次研討會有三大方向，將復能服務融入生活情境，扎根於社區式長照機構，讓長者在日常活動中自然融入自立生活能力、維持自主性；發揮小規模多機能服務的彈性特色，升級照顧機制，精準回應家庭迫切的夜間臨時住宿與多元照顧需求，有效減輕家屬照顧壓力；結合在地資源推動創新服務，促進世代互動，並透過公私部門協力與資源整合，建立完善、可近且具溫度的在地照顧體系，實踐「在地安老、尊嚴生活」的終極願景。

會中邀請基隆市政府委託社團法人中華民國士林靈糧堂社會福利協會，經營管理基隆市中正社區式長期照顧服務機構，以「周四五夜宿銜接周六喘息」的連續照顧模式，減輕家屬接送與長輩重複適應的負擔，展現小規模多機能在服務排程上的高度彈性與創新示範價值。

衛福部長照司副司長吳希文表示，目前全台22縣市均有小規模多機能服務機構，截至今年7月已有195家，提供766床夜間臨時住宿喘息服務，其中連江縣未有小規機。而床位數以台南市140床、彰化縣103床及台北市69床，三縣市為多。

吳希文說，小規模多機能本來就須提供夜間臨時住宿服務，主要是白天作為日間照顧中心，晚上則可提供臨時住宿，部分機構也會結合居家服務。各機構提供夜間住宿的時間及方式不盡相同，有些採預約制，有些則固定開放特定時段，讓有需求的民眾事先登記，並非所有機構的服務時間都相同。

吳希文表示，照3.0希望地方政府朝每個行政區至少設置1家小規模多機能機構的方向努力，將持續朝資源分布更加平均的目標推進。

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