快訊

影／12分鐘接應上船！張俊傑偷渡影片畫面全曝光 巧妙避海巡人員

聽新聞
0:00 / 0:00

COP31將登場 環境部：國家調適計畫呼應強化都市韌性

中央社／ 台北5日電

今年COP31預計9日起正式登場。環境部表示，行政院正在核定國家第四期調適計畫，正呼應COP31強化都市韌性的方向，特別關注高溫議題、都市林規畫。

聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方大會（COP31）將於11月9日至20日在土耳其舉行。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，本屆 COP31於土耳其安塔利亞舉行，並將主題設定為「從承諾走向落實」，強調要用對話、共識跟行動來作為一個推動的原則，希望一起邁向永續、韌性及公平的未來。

蔡玲儀指出，本屆設定10大優先行動領域，包含潔淨能源轉型、電氣化、零廢棄、都市韌性與健康照護等；就台灣而言，環境部目前正推動「國家第四期調適計畫」，其中也呼應COP31特別關注高溫議題、強化都市韌性的主題。

在國家調適計畫中，包含水資源、能源供給及產業、海洋與海岸、生態系統、農業生產、土地利用、健康、維生基礎設施等8大項目。

蔡玲儀強調，透過國家調適計畫，也明確指出台灣氣候韌性跟調適的5大重點。首先是延續減緩跟調適並重的做法，以降低人民生命、健康與生活風險為核心；其次，強調高溫調適及都市林規畫，整合建築隔熱、被動式降溫與高效率冷卻。

第3是因應都會極端高溫及人口高齡化複合衝擊，全面強化醫療體系、交通運輸與關鍵基礎設施的防災韌性與耐受應變能力；優先保障氣候脆弱族群，引導國家調適資源精準挹注最高風險及資源匱乏偏遠地區；最後，針對全球調適目標建構量化衡量指標，依科學實證基礎與風險評估量能，接軌國際。

蔡玲儀提到，「第四期國家氣候變遷調適計畫」正待行政院正式核定，地方政府後續將據此更新各地調適方案；而環境部會結合國科會科研平台，支援地方進行脆弱度、暴露度評估，並透過跨部門溝通，將科學數據轉化為民眾有感的高溫與防災應變措施。

環境部 韌性 氣候變遷

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

COP31氣候峰會 專家指台灣運輸部門電氣化比率僅1%、低於全球平均

2026臺灣周：資安韌性與戰略圓滿落幕 逾200位金融高階主管參與

前瞻資安探索會議 林宜敬：台灣推3項防護策略因應威脅

李遠推千里文化森林 盼把樹種回來文化找回來

相關新聞

明起變天！兩波東北季風接連報到 日夜溫差近10度

高溫晴朗好天氣即將結束，今天入夜起兩波東北季風接力報到，溫度溜滑梯。首波降溫幅度較小，預計周日白天短暫回暖後，晚間又有一波更強東北季風南下，這波有望挑戰今年至今最強東北季風，北部低溫有機會跌破20度。

下周局部地區下探17度？研究揭低溫多燃188大卡 醫：小心吃錯反更胖

近日天氣晴時多雲，白天甚至溫暖偏熱，不過周末將轉涼，下周局部地區低溫下探17度。立冬將至，又到了吃補季節，不少人擔心食欲大增，體重也跟著失控。不過，天冷可能是減重的好時機。研究發現，人體處於攝氏16至19度的微涼環境時，能量消耗會增加，換算成每日約多消耗188大卡熱量。

冬天喝酒暖身又助眠？醫師搖頭：誤會大了 睡眠品質恐惡化

時序由秋入冬，天氣明顯轉涼，不少人認為在冷冷冬夜喝點小酒能暖身或助眠，甚至養成睡前小酌習慣。醫師提醒，很多人以為喝酒禦寒或催眠，其實誤會大了，長期下來不但無效，還恐在不知不覺中成癮，導致心情低落、睡眠品質惡化。

新冠疫苗打氣比流感冷 醫：後新冠時代 民眾最常存有2施打疑慮

公費流感及新冠疫苗自十月起開打，相較於流感疫苗，新冠疫苗接種人數明顯較少。隨著國內外進入「後新冠時代」，不少民眾認為新冠肺炎已逐漸「流感化」，加上過去曾經確診，開始疑惑「現在還需要打新冠疫苗嗎？」雙和醫院成人感染科主任李文生表示，新冠病毒並未消失，且持續變異，即使曾經感染，仍可能再確診，尤其高齡者、慢性病患者及免疫功能低下者，應依接種建議加強保護力。

平日國旅補助經費僅用5成 Taiwan Pass加碼再售4.24萬張

交通部推動的平日國旅補助經費15.3億元，原預計11月用罄，但疑成效不彰，目前僅使用約5成、7.65億元，今天宣布補助方案延長至12月31日，另4.8萬套的Taiwan Pass 5折方案預估本月中旬售罄，延續國旅熱潮，交通部規畫第2波加碼再售4.24萬張，統計2波加碼預算將較原先編列的0.6億元，增加0.53億元。

高雄32年江浙餐廳「海光俱樂部」驚傳熄燈！前身是美軍俱樂部

向回憶說再見！在地經營32年的高雄老字號餐廳「海光俱樂部」，近期驚傳因人力短缺、設備老舊與周圍施工等因素，預計將於12月31日暫停營業，對於喜愛海光的民眾，恐得把握最後的用餐機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。