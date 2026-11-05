COP31將登場 環境部：國家調適計畫呼應強化都市韌性

今年COP31預計9日起正式登場。環境部表示，行政院正在核定國家第四期調適計畫，正呼應COP31強化都市韌性的方向，特別關注高溫議題、都市林規畫。

聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方大會（COP31）將於11月9日至20日在土耳其舉行。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，本屆 COP31於土耳其安塔利亞舉行，並將主題設定為「從承諾走向落實」，強調要用對話、共識跟行動來作為一個推動的原則，希望一起邁向永續、韌性及公平的未來。

蔡玲儀指出，本屆設定10大優先行動領域，包含潔淨能源轉型、電氣化、零廢棄、都市韌性與健康照護等；就台灣而言，環境部目前正推動「國家第四期調適計畫」，其中也呼應COP31特別關注高溫議題、強化都市韌性的主題。

在國家調適計畫中，包含水資源、能源供給及產業、海洋與海岸、生態系統、農業生產、土地利用、健康、維生基礎設施等8大項目。

蔡玲儀強調，透過國家調適計畫，也明確指出台灣氣候韌性跟調適的5大重點。首先是延續減緩跟調適並重的做法，以降低人民生命、健康與生活風險為核心；其次，強調高溫調適及都市林規畫，整合建築隔熱、被動式降溫與高效率冷卻。

第3是因應都會極端高溫及人口高齡化複合衝擊，全面強化醫療體系、交通運輸與關鍵基礎設施的防災韌性與耐受應變能力；優先保障氣候脆弱族群，引導國家調適資源精準挹注最高風險及資源匱乏偏遠地區；最後，針對全球調適目標建構量化衡量指標，依科學實證基礎與風險評估量能，接軌國際。

蔡玲儀提到，「第四期國家氣候變遷調適計畫」正待行政院正式核定，地方政府後續將據此更新各地調適方案；而環境部會結合國科會科研平台，支援地方進行脆弱度、暴露度評估，並透過跨部門溝通，將科學數據轉化為民眾有感的高溫與防災應變措施。