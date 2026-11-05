平日國旅補助經費僅用5成 Taiwan Pass加碼再售4.24萬張

交通部推動的平日國旅補助經費15.3億元，原預計11月用罄，但疑成效不彰，目前僅使用約5成、7.65億元，今天宣布補助方案延長至12月31日，另4.8萬套的Taiwan Pass 5折方案預估本月中旬售罄，延續國旅熱潮，交通部規畫第2波加碼再售4.24萬張，統計2波加碼預算將較原先編列的0.6億元，增加0.53億元。

觀光署投入33.3億元推動「觀光雙輪驅動方案」，其中平日住宿補助經費15.3億元，截至今日止，有逾328萬人登錄參與、全台折抵房間數達80.4萬間，但經費使用僅逾5成，等於實施2個月僅用7.65億元，相較過去推出的觀光旅遊補助不僅短時間用罄，後續還加碼續推，此次成效較為不彰。

觀光署指出，執行迄今約2個月，外界反應最熱烈的「平日住宿獎助」方案，全國第2晚連住率已破5成，其中花蓮、澎湖、台東、連江、屏東及金門表現亮眼高於全國平均，已達到政策引導國人平日3天2夜、深入體驗國旅地方故事的目標。為延續平日國旅熱潮，因此宣布政策延續至12月31日。

另外，「Taiwan Pass」雙省方案開賣後就受到民眾搶購，其中5折方案原限量2.4萬元，已9月底售罄，日前加碼的2.4萬張也於11月中旬完售。

觀光署表示，為鼓勵民眾持續使用大眾運輸出遊，目前第2波規畫再加碼4.24萬張，並持續銷售到12月31日，統計這2波加碼經費，已較原規畫的0.6億元多出0.53億元，其支出將由雙輪驅動方案整體預算內勻支。