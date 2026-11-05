下周局部地區下探17度？研究揭低溫多燃188大卡 醫：小心吃錯反更胖

近日天氣晴時多雲，白天甚至溫暖偏熱，不過周末將轉涼，下周局部地區低溫下探17度。立冬將至，又到了吃補季節，不少人擔心食欲大增，體重也跟著失控。不過，天冷可能是減重的好時機。研究發現，人體處於攝氏16至19度的微涼環境時，能量消耗會增加，換算成每日約多消耗188大卡熱量。

台中初日診所院長李唐越指出，根據2022年發表於國際期刊「Frontiers in Physiology」的一項研究，研究團隊整合10項隨機對照試驗，分析低溫對人體能量代謝的影響。結果發現，相較於攝氏24度的室溫，短時間暴露於16至19度環境，人體能量消耗明顯增加，換算成每日平均約188大卡，棕色脂肪的活性也隨之提升。

天冷反而有助燃燒熱量？李唐越說，人體有一套天然的「暖氣系統」，當外界溫度降低，身體為了維持正常體溫，會啟動產熱機制，其中棕色脂肪扮演重要角色。不同於主要負責儲存能量的白色脂肪，棕色脂肪能利用脂肪酸產生熱能，讓身體在寒冷環境下消耗更多能量。

李唐越強調，研究中的188大卡是依據短時間低溫暴露所測得的代謝變化，換算成每日的數值，並非只要天氣冷，每天就一定能多消耗188大卡，不等於減重。尤其秋冬正值進補旺季，一頓薑母鴨、麻油雞或火鍋，再搭配大量加工火鍋料、澱粉及含糖飲料，攝取熱量可能遠超過低溫增加的消耗量，反而讓體重持續攀升。

如何把握秋冬減重時機？李唐越提出四項建議，減重關鍵仍是長期維持熱量平衡與規律運動，而非單靠低溫燃脂。

1.不必刻意挨凍，更不建議透過冰水浴或極端低溫刺激減肥，尤其心血管疾病、高血壓及慢性病患者，更應避免自行嘗試。

2.增加身體活動量。秋冬氣候較涼爽，適合快走、慢跑及騎單車，建議每週累積150至300分鐘中等強度有氧運動，並安排至少兩天肌力訓練。

3.進補應控制份量。吃火鍋可選擇清湯或昆布湯底，減少加工火鍋料，多攝取蔬菜、豆腐及適量肉類；薑母鴨、麻油雞則可與親友分食，避免大量喝湯。

4.嘴饞時慎選點心。可用溫開水、無糖豆漿或無糖熱茶取代含糖飲料，選擇茶葉蛋、毛豆等富含蛋白質的食物，減少甜湯、熱可可等高糖點心。