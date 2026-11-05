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陳駿季：檢討天然災害現金救助標準、導入無人機現勘

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
農業部長陳駿季。聯合報系資料照
農業部長陳駿季。聯合報系資料照

風災、水災過後，農民可申請天然災害現金救助，但依規定，無收穫面積達25公頃以上者，農作物損害程度達20％才符合申請資格。農業部陳駿季今於立院表示，目前正在檢討救助標準，預計年底調整，未來也將導入無人機勘查，減輕現勘人力問題。

立院經濟委員會今審查農業部116年度預算。立委楊瓊瓔表示，依現行規定，無收穫面積達25公頃以上者，經勘查確認損害程度達20%農產物，才達到救助標準，完全不符合邏輯，農業部先前說過將檢討門檻，希望加快速度，否則農民欲哭無淚，她另提及現勘人力不足問題。

陳駿季表示，農業天然災害救助從公告、申請、受理後勘查等，需要耗費大量人力，未來將修訂作業程序，以無人機勘查，再以AI對比災前災後差異，判讀災損情況，藉以減輕第一線人員負擔。

他進一步說，有些作物難以透過航照判斷，像是果樹、花生、大蒜、馬鈴薯等，或部分具遲發性災損的作物，未來將持續透過天然災害查報作業，建立更完善的災損認定依據。

陳駿季也說，農業部正在檢討20%的救助門檻，盡量讓真正受損的農民得到救助。

陳駿季 無人機 楊瓊瓔 農業部 災損

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