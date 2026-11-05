聽新聞
0:00 / 0:00
陳駿季：檢討天然災害現金救助標準、導入無人機現勘
風災、水災過後，農民可申請天然災害現金救助，但依規定，無收穫面積達25公頃以上者，農作物損害程度達20％才符合申請資格。農業部長陳駿季今於立院表示，目前正在檢討救助標準，預計年底調整，未來也將導入無人機勘查，減輕現勘人力問題。
立院經濟委員會今審查農業部116年度預算。立委楊瓊瓔表示，依現行規定，無收穫面積達25公頃以上者，經勘查確認損害程度達20%農產物，才達到救助標準，完全不符合邏輯，農業部先前說過將檢討門檻，希望加快速度，否則農民欲哭無淚，她另提及現勘人力不足問題。
陳駿季表示，農業天然災害救助從公告、申請、受理後勘查等，需要耗費大量人力，未來將修訂作業程序，以無人機勘查，再以AI對比災前災後差異，判讀災損情況，藉以減輕第一線人員負擔。
他進一步說，有些作物難以透過航照判斷，像是果樹、花生、大蒜、馬鈴薯等，或部分具遲發性災損的作物，未來將持續透過天然災害查報作業，建立更完善的災損認定依據。
陳駿季也說，農業部正在檢討20%的救助門檻，盡量讓真正受損的農民得到救助。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。