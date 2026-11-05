陳駿季：檢討天然災害現金救助標準、導入無人機現勘

近日天氣晴時多雲，白天甚至溫暖偏熱，不過周末將轉涼，下周局部地區低溫下探17度。立冬將至，又到了吃補季節，不少人擔心食欲大增，體重也跟著失控。不過，天冷可能是減重的好時機。研究發現，人體處於攝氏16至19度的微涼環境時，能量消耗會增加，換算成每日約多消耗188大卡熱量。

2026-11-05 16:50