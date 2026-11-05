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10月消費者物價指數年增2.33% AI通膨持續發酵

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
消費者物價指數（CPI）居高不下，外食費增幅不減，已經連續五個月大於3%。聯合報系資料照
消費者物價指數（CPI）居高不下，外食費增幅不減，已經連續五個月大於3%。聯合報系資料照

主計總處今天公布10月消費者物價指數（CPI）年增率2.33%，由於去年10月有中秋節高基期因素，隨著中秋節比較基期墊高、電價調漲效應消退，CPI漲幅略低於9月，但仍連續六個月高於2%，物價壓力並未消退。外食費增幅3.01%，連續五個月大於3%。

AI需求造成記憶體等電子零組件缺貨漲價效應，持續帶動進口物價指數。10月以新台幣計價的進口物價上漲33.32%，續創新高，AI通膨效應持續發酵。

9月CPI年增2.74%，寫下2024年3月以來最大增幅。10月年增率2.33%略降，為連續六個月高於通膨警戒線。

主計總處指出，由於外食費續漲，油料費受中東情勢及上年同月低基數影響，漲15.17%，國際機票及旅遊團費等亦調漲，加上蛋類、水產品及房租等價格均較上年為高，與電腦等教養設備及用具、行動電話價格上揚，惟旅館住宿費因平日國旅優惠措施而調降，部分服務費因上年中秋節在10月，基數較高，抵銷部分漲幅。

若扣除蔬菜水果、能源後的核心CPI漲2.23％。

七大項目中，以交通及通訊類漲4.36％最高，主因油料費隨國際油價上漲15.17％，加上機票因國際航線燃油附加費及機場服務費調漲，上漲12.53％。

教養娛樂類漲2.94％，主因電子零組件如記憶體缺貨漲價，致電腦、其他電腦設備及軟體等教養設備及用具上漲9.51％；另旅遊團費亦較上年為高，惟旅館住宿費因實施平日國旅優惠措施而下跌5.19％，抵銷部分漲幅。

10月外食費年增3.01%，已連續五個月漲幅超過3%，顯示餐飲價格仍具僵固性。

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