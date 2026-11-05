脂肪肝恐演變肝癌！醫師籲減重別求快 控油也要小心膽結石找上門

脂肪肝不只是肝臟堆積脂肪，還可能增加肝癌風險。台南市立醫院胃腸肝膽科主治醫師牟聯瑞表示，近年非B、C型肝炎引起的代謝性肝病逐漸受到重視，尤其肥胖、合併肝指數異常的患者，更應積極控制體重，但也不宜完全不吃油脂，反而可能增加膽結石風險。

牟聯瑞指出，過去肝硬化、肝癌多與B型、C型肝炎有關，但現在臨床上也看到不少沒有B、C型肝炎的患者，卻因代謝問題出現肝纖維化、肝硬化，甚至肝癌。尤其年輕時就有脂肪肝的人，未來還有30、40年時間持續累積傷害，若進一步引發肝臟發炎，長期下來可能逐漸形成纖維化，必須及早介入控制才能降低風險。

牟聯瑞表示，脂肪肝通常沒有明顯症狀，必須透過抽血檢查肝功能、腹部超音波等方式確認。如果只有超音波發現脂肪肝，但肝指數正常，不一定需要立即用藥，可先調整飲食、運動及體重，並定期追蹤；但若肝指數明顯升高，且確認是脂肪肝引起的肝臟發炎，經評估後就可能需要進一步使用藥物治療。

牟聯瑞在遇過少數年輕患者肝指數降不下來，體重又超標，於是評估給患者使用瘦瘦針等模仿GLP-1的藥物，減少食慾、控制體重，改善脂肪肝。臨床上會挑選脂肪肝較嚴重、肝指數持續偏高，且排除B型、C型肝炎等其他原因的患者考慮使用，並非單純超音波看到脂肪肝就必須打瘦瘦針。

牟聯瑞指出，糖尿病、肥胖、脂肪肝之間的相關性很高，若能妥善使用GLP-1藥物控制，等於是一種藥可以治療三個疾病。但仍不宜一次就使用高劑量，需要由醫師評估，從低劑量開始嘗試看看。

至於減重速度，牟聯瑞提醒，每周減重約0.5公斤較為適當，不宜為了快速消除脂肪肝而過度節食。研究發現，若每周減重超過1.5公斤，或減的體重超過原本體重20%至25%，有比較高的膽結石風險。部分研究也觀察到，快速減重者在6個月內出現膽結石的比例達30%，13%出現膽沙。

牟聯瑞解釋，快速減重時，體內膽固醇釋放增加，可能使膽汁變得濃稠；加上進食量過少，膽囊收縮、排空膽汁的頻率也會降低，使膽汁長時間滯留在膽囊內，增加結石形成機會。因此，減重期間不宜完全不吃油脂，重點是減量，且適量攝取植物油等脂肪，幫助膽囊收縮、排空膽汁。

牟聯瑞提醒，減重應循序漸進，透過飲食控制及規律運動改善脂肪肝，不要採取極端節食或完全無油飲食。若出現腹痛、黃疸等膽結石症狀，應儘速就醫。