COP31氣候峰會 專家指台灣運輸部門電氣化比率僅1%、低於全球平均

COP31將於11月9日於土耳其安塔利亞登場，台灣科技媒體中心今天舉行「COP31氣候峰會前記者會」。今年COP31聚焦討論電氣化，專家指出，台灣的運輸部門電氣化比率僅約1%，若要達成淨零目標2050年卻必須達到51%，建議分部門檢視，以此加強。

過去11年是有紀錄以來最熱的11年，全球升溫超過1.5°C門檻可能已無法避免。台大氣候變遷與永續發展國際學位學程兼任助理教授趙家緯表示，近期各界呼籲正視1.5°C門檻必定失守，按照2022年的期待，確實已破功。全球增溫從2030年起就會持續超過1.5°C，最好的情況是把峰值壓在約1.8°C，之後使用碳移除技術，於世紀末時回歸1.5°C。

趙家緯表示，本次COP31談論電氣化，依照全球能源總署的淨零路徑分析，若達成淨零路徑時，2050年電氣化比率要超過55%，2035年時則要達到35%。回頭審視台灣，全球目前電氣化比率約是23%，只看數字，台灣已超過目標，在於台灣能源使用中有44%都是來自於電力，但若要達成淨零目標，台灣在2050年時電氣化的比率則要達到近8成。

但趙家緯說，個別細看，全球運輸部門的電氣化目前達2%，台灣的運輸部門電氣化比率僅約1%，若要達成淨零目標2050年卻必須達到51%。雖然台灣火車已電氣化，但今年新售小客車中電動車、油電混合車占比約12%，全球占比則是29%；新售電動機車去年占比7.5%，今年剩5.5%。建議要分部門檢視，以此加強。

此外，趙家緯也說，目前上市櫃公司多已提出再生能源承諾，但依照台積電目前購置的再生能源，能夠讓其2030年時再生能源比率45%，但尚無法達成RE60目標，落差可能導致台灣仍需更多燃氣機組以支持半導體產業。

中華經濟研究院能源與環境研究中心研究員劉哲良則表示，巴黎協定要求開發中國家轉型，但始終卡在「沒錢」的問題而做不下去。目前聯合國既有的氣候基金配置各國捐款，但錢仍明顯不夠，因此提出綠色金融作為填補方案。

劉哲良指出，綠色金融其實不樂觀，即便看到民間資本流入氣候相關融資，但虧本生意沒人做，錢最終還是流入有機會回本的項目，真正需要錢但不能回本的項目仍然乏人問津。因此，談論綠色金融不能只看總額，要看實際缺口，不能創造收益、無法回本的項目究竟如何解決。

劉哲良說，今年主辦方土耳其提出橋樑（Bridge）專案，但不要有太高期待。因為不是想幫助不會回本的案子，而是既有只差一兩步就能成功的專案，外界或許以為橋樑專案有機會撬動成功案例，但原因是本質成功度高。

環境部氣候變遷署署長蔡玲儀則說，台灣也呼應COP31五項重點，包括減緩與調適並重、高溫調適與都市降溫、提升都市防災韌性、優先保護氣候脆弱族群，以及與相關部會共同建立可衡量的調適成效指標，將作為第四期計畫推動與預算執行的基礎。