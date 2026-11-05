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【即時短評】石崇良的背後影武 凸顯民進黨對65歲免健保的兩難

聯合報／ 本報記者詹宜庭
衛福部長石崇良曾越洋透過電話，傳訊息動員醫事團體反對修法。記者曾學仁／攝影
衛福部長石崇良曾越洋透過電話，傳訊息動員醫事團體反對修法。記者曾學仁／攝影

立法院修法讓400多萬滿65歲長者免健保費，行政院副署期限進入最後關頭，衛福部長石崇良卻被爆出在美發簡訊請醫藥、社福團體出面反對；行政院長卓榮泰則以世代正義、弱勢優先及財政紀律等理由表達疑慮。然而，當投入縣市長選戰的綠委在修法表決時集體缺席，綠營地方首長也搶著補助長者，石崇良背後影武阻擋老福法，恐怕只是更多的政治算計。

針對「老人福利法」修法，卓榮泰指出，該修法違反社會保險原則與世代正義、弱勢優先及財政紀律，未來支出恐從每年400億元膨脹至600多億元。但在野黨提出具體的長者照顧政策，行政部門若只會拿健保財務與世代負擔當理由，卻提不出更好的照顧方案，等於把政策帶來的政治紅利拱手讓給在野黨。

更尷尬的是，法案三讀表決時，多名投入2026縣市長選戰的綠委紛紛缺席，未投下反對票；民進黨台南市長候選人陳亭妃甚至承諾，若當選將加碼「不排富」；賴總統替屏東縣長周春米站台時，也肯定屏東免長者健保費「這樣就妥當了」。地方可以把長者免健保當政績，就算錢不用中央負擔，難道就符合卓榮泰口中的「世代正義」？

何況，長者免健保費並非只有老人受益。許多中產家庭上有父母、下有子女，除了房貸、育兒支出，還得負擔長輩生活開銷。政府替長者分擔健保費，等於減輕子女的經濟壓力，民進黨卻拿年輕世代負擔增加來反對修法，恐怕忽略了家庭跨世代扶養的辛苦。

不僅如此，如果面對長者健保補助一年多增200億元是破壞財政紀律，那行政院提出今年度追加預算去替中油在明年度增資2338億元，預支預算難道就是卓榮泰眼中的「財政紀律」？還是在民進黨政府眼裡，補貼錯誤能源政策下造成國營事業虧損，比照顧長者更為有政治紅利？

石崇良背後下指導棋，找醫藥、社福團體形塑社會反對65歲長者免健保費的聲量；事情曝光後，石崇良則聲稱維護健保制度永續是他的責任，但尊重地方政府自籌財源執行。石崇良說法，只是凸顯了民進黨政府在選前的困境，所以才想藉他人之手，替政院找下台階，好迴避不執行65歲長者免健保政策的政治兩難。

石崇良 健保 民進黨 2026九合一選舉

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