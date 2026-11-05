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合歡山周末實施高乘載管制民眾怒批昏庸 交通部說話了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年國慶連假合歡山湧入車潮，一輛白色賓士轎車「霸停」路中央，一度卡死後方上百輛車。圖／取自臉書專頁「中橫路況交通資訊站」
今年國慶連假合歡山湧入車潮，一輛白色賓士轎車「霸停」路中央，一度卡死後方上百輛車。圖／取自臉書專頁「中橫路況交通資訊站」

合歡山頻傳違停、塞車交通亂象，為改善合歡山交通秩序、維護用路人安全，內政部及交通部公告11月起周休二日實施高乘載管制，並鼓勵搭乘大眾運輸，引發民眾怒火批評「有夠昏庸」，合歡山大眾交通現況「趨近於零」，根本無法支應人潮。交通部僅表示，內政部已針對此議題於今下午3時開會。

今年國慶連假期間一輛白色賓士違停在前往武嶺的唯一道路，導致近200輛車受阻，暱稱「小萬」的車主也被肉蒐出來，不料11月1日又有藍色轎車違停導致塞車，其他用路人怒砸濕衛生紙。

近期合歡山區頻傳車輛違規停車，為避免道路交通持續惡化，並兼顧遊客遊憩品質及緊急救援需求。內政部與交通部宣布自11月起，每逢周休二日實施高乘載管制、加強取締違停車輛等措施。

未料政策尚未上路就引發民眾怒火，質疑高乘載跟違停之間的何關連性，知名登山家雪羊也砲轟，合歡山真正的問題是路太小、停車空間極少又車太多，這個完全無解，只能用各種輔助手段保持車流的移動。

他指出，交通部要民眾優先搭大眾運輸工具，但合歡山大眾交通現況「趨近於零」，無法支應人潮，建議學習日本富士山提高熱門時段的大眾運輸密度，並強力取締，才能解決交通違停問題。

對此，交通部公路局表示，考量高山地區行車安全、駕駛人力及車輛調派等問題，目前管制時段並無公路客運業者營運，因此內政部今天15時召開「合歡山地區假日交通管制措施協調會議」進行討論。

合歡山 高乘載管制 交通部

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