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耶魯神學院辦海報特展 宗教電影的聖經敘事

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

電影海報如何形塑大眾對聖經的想像？耶魯神學院近日展出20世紀多部經典宗教題材電影的宣傳廣告與視覺作品，旨在探討商業行銷如何深刻影響大眾的神學想像。這些海報不僅見證了電影工業的宣傳美學，更展現出世俗行銷手法與聖經神聖敘事之間的碰撞與融合。

視覺藝術重塑想像

基督日報》報導，這項位於耶魯神學院圖書館的特展，透過二十世紀經典好萊塢電影海報與劇院宣傳品，帶領觀眾重新審視電影行銷對基督信仰的影響。策展團隊強調，世俗商業行銷與聖經敘事的融合，已在現代基督教文化中留下不可磨滅的印記。

事實上，展覽不僅呈現早期好萊塢視覺藝術的發展，更揭示商業廣告如何將抽象的神學概念具象化。例如：將救贖與神聖恩典轉化為垂直束光、將神聖權威與神蹟轉化為巨人化構圖與自然異象。

世俗行銷宗教碰撞

耶魯神學院》報導，展覽中精選多幅保存完好的黃金時代電影海報，將觀眾帶回早期好萊塢的大眾娛樂時期。研究人員表示，館藏的海報不僅記錄了上世紀電影宣傳技術與美學風格的演變，更展現視覺文化在宗教歷史與大眾信仰傳播過程中所扮演的關鍵角色。

雖然數位媒體與影音串流已成為現代觀影主流，但這類實體檔案展覽仍具備獨特的文化與教育價值。因此，透過跨領域的歷史檔案整理與展示，學者與影迷得以重新評估大眾影視文化如何持續塑造並延續人們對聖經敘事的集體記憶。

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