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影／金門直飛吉隆坡首航 172名大馬旅客來金玩6天

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門與馬來西亞吉隆坡直航包機今日正式首航，搭載171名馬來西亞旅客抵達金門，大家都超開心。記者蔡家蓁／攝影
金門與馬來西亞吉隆坡直航包機今日正式首航，搭載171名馬來西亞旅客抵達金門，大家都超開心。記者蔡家蓁／攝影

金門馬來西亞吉隆坡直航包機今日正式首航，搭載171名馬來西亞旅客抵達金門，同時載送173名金門旅客啟程前往吉隆坡，雙向共344人搭乘。這次包機不僅為金門開拓東南亞觀光市場，也搭起海外金門僑親返鄉尋根的橋梁，不少馬來西亞旅客雖然祖籍金門，卻是第一次踏上祖先故土，期待透過6天行程，認識自己的家鄉與家族歷史。

此次包機由地區業者長伶國際旅行社有限公司主辦，金門縣政府提供包機獎助，並補助此次來金旅客住宿。由馬來西亞峇迪航空執飛，首航班機中午抵達金門尚義機場，機場特別安排消防車噴灑水柱舉行「水門禮」，並由天震堂舞獅團熱鬧迎賓，觀光處長許績鑫代表縣長陳福海接機，致贈金門特色文創紀念品，歡迎遠道而來的旅客。

許績鑫受訪時表示，金門早年有許多先民遠赴南洋發展，在馬來西亞等東南亞國家留下不少僑親，這次也透過當地金門同鄉會號召僑親參加包機，讓海外鄉親有機會直接返鄉。他說，這次航班受到飛機載重及燃油等條件限制，載客量已接近滿載，縣府除提供包機補助，也補助旅客在金門的住宿，希望透過包機模式，讓海外僑親更便利回來，也讓金門有機會走出去。

此次返鄉旅客中，吳友鏗的祖先吳心泉是金門金沙大地人，吳友鏗過去已多次返回金門，並與另一名繼承人捐贈縣定古蹟大地吳心泉宅給金門縣政府。他表示，這是自己第一次搭乘包機回金門，以往返鄉必須先飛到台北住一晚，再轉機前往金門，這次直航省去不少交通時間。同行許多人祖籍都是金門，雖然從小聽過金門，卻從未真正來過。

吳友鏗說，許多馬來西亞僑親從小就被長輩告知自己是金門人，卻不清楚祖籍地的故事與歷史，因此這次特別希望帶大家回到各自的祖籍地，親自看看祖先生活過的地方，「這次我要讓他們知道自己的根在哪裡，下次他們就會自己回來。」一句話道出這趟包機除了觀光，更承載海外僑親尋根的情感。

縣長陳福海表示，金門與馬來西亞具有深厚歷史文化淵源，早年先民遠赴南洋，經過世代交流，形成珍貴的僑鄉文化資產，期盼藉由直航深化兩地觀光與文化交流，吸引更多海外旅客走訪金門。

許績鑫指出，吉隆坡是東南亞重要航空樞紐，有助於金門拓展區域觀光市場。縣府今年透過新加坡旅展等境外推介，加上業者積極媒合，促成此次首航，未來將持續結合旅行業者與航空公司，開發多元旅遊商品，吸引更多東南亞旅客來金，帶動旅宿、餐飲及地方觀光產業發展。

金門與馬來西亞吉隆坡直航包機今日中午正式首航，觀光處長許績鑫與金門航空站主任林義勇致贈金門特色文創紀念品，歡迎遠道而來的旅客。記者蔡家蓁／攝影
金門與馬來西亞吉隆坡直航包機今日中午正式首航，觀光處長許績鑫與金門航空站主任林義勇致贈金門特色文創紀念品，歡迎遠道而來的旅客。記者蔡家蓁／攝影

金門與馬來西亞吉隆坡直航包機今日正式首航，搭載171名馬來西亞旅客抵達金門，不少人都是祖籍金門，回來尋根。記者蔡家蓁／攝影
金門與馬來西亞吉隆坡直航包機今日正式首航，搭載171名馬來西亞旅客抵達金門，不少人都是祖籍金門，回來尋根。記者蔡家蓁／攝影

金門與馬來西亞吉隆坡直航包機今日正式首航，搭載171名馬來西亞旅客抵達金門，縣府安排舞獅迎賓，旅客都搶著拍照。記者蔡家蓁／攝影
金門與馬來西亞吉隆坡直航包機今日正式首航，搭載171名馬來西亞旅客抵達金門，縣府安排舞獅迎賓，旅客都搶著拍照。記者蔡家蓁／攝影

金門與馬來西亞吉隆坡直航包機今日中午正式首航，機場特別安排消防車噴灑水柱舉行「水門禮」。記者蔡家蓁／攝影
金門與馬來西亞吉隆坡直航包機今日中午正式首航，機場特別安排消防車噴灑水柱舉行「水門禮」。記者蔡家蓁／攝影

吉隆坡 金門 馬來西亞

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