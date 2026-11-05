裝人工電子耳仍有溝通難題 土城醫院研究：近7成家長憂孩子未來教育

人工電子耳讓聽損兒童重新聽見聲音，但能聽見，是否就代表能順利融入生活？新北市立土城醫院耳鼻喉科團隊針對63個人工電子耳兒童家庭研究發現，雖然83.8%家長認為孩子植入後發音有所改善，仍有約三成家長反映孩子與陌生人交談困難，更有68.9%擔憂孩子未來的教育發展。院方指出，人工電子耳照護不能只看聽力及語言測驗成績，更應關注孩子在學校、家庭及社會中的實際適應情形。

小宇（化名）接受人工電子耳植入後，經過持續復健，聽力與語言能力明顯進步，已能與家人正常對話，但進入小學後，家長逐漸發現，他在課堂理解、團體互動，以及與陌生人溝通時，仍面臨不少挑戰。這些看似日常的適應問題，卻未必能從傳統聽力或語言測驗中完整反映。

土城醫院耳鼻喉科吳哲民醫師團隊因此投入研究，以63位國語為主要語言的人工電子耳兒童家庭為對象，蒐集孩子植入年齡、使用年限、語音辨識及語言能力等臨床資料，並透過家長填寫功能性問卷，評估孩子在溝通、教育、社會參與及日常生活等面向的表現，研究成果已發表於國際期刊「International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology」。

研究結果顯示，家長普遍肯定人工電子耳帶來的改善，以滿分5分計算，「支持孩子」平均獲4.3分、「整體功能」4.2分、「社會關係」4.0分，但「教育」僅2.7分、「溝通」3.5分，顯示孩子即使聽力改善，在學習及人際互動方面仍需要持續協助。

進一步分析發現，83.8%家長認為孩子植入人工電子耳後發音有所改善，但僅45.9%認為孩子不必依賴看著說話者臉部，就能順利與他人交談；另有約三成家長表示，孩子與陌生人交談仍有困難，68.9%則對孩子未來的教育發展感到擔憂。

論文第一作者醫師陳仕龍表示，研究發現，人工電子耳植入年齡愈小，孩子整體功能與社會適應表現愈佳；表達性語言及單字辨識能力，與日常生活功能表現具有中度相關。相較之下，部分傳統臨床語音測驗與智力指標，較難完整反映孩子在真實生活中的適應情況。

土城醫院指出，目前已逐步將研究成果應用於術後照護，除了追蹤聽力及語言能力，也納入家長功能性評估，並整合耳鼻喉科醫師、聽力師、語言治療師、聽語復健教師及學校教育團隊，與雅文兒童聽語文教基金會、婦聯聽覺健康社會福利基金會等單位合作，盼讓孩子在醫療、復健、教育及社會參與方面獲得持續支持。

院方今天也邀請先天重度聽損者洪嘉璐分享自身經歷。洪嘉璐先後接受雙耳人工電子耳植入，在家人、醫療團隊、聽語復健及學校教育體系陪伴下，逐步克服聽覺、語言及學習上的挑戰，不僅獲得今年總統教育獎，更考取教育部公費留學獎學金，即將赴美國紐約大學攻讀國際關係碩士。

土城醫院表示，洪嘉璐的經歷也凸顯，人工電子耳的照護成效不應只以能否聽見聲音衡量，更重要的是協助孩子發展溝通能力、適應校園生活，並在成長過程中獲得足夠支持，讓聽損兒童同樣有機會探索世界、追求自己的夢想。