醫藥團體持續發聲反對補助長者健保費 三大製藥公協會籲全面暫緩

本報昨獨家報導，衛福部長石崇良動員醫藥、社福領域公協會，本周陸續發聲反對「老福法」修法補助長者健保費一事，還在簡訊中挑明應強調衝擊健保永續。在3日牙醫、護理、職能治療師，4日七大醫團、醫師公會全聯會發聲明後，三大製藥相關公協會發布聲明，呼籲現階段宜暫緩全面擴大長者保費補助，應優先完成財源、補助範圍與長期財務影響的整體評估。

三大製藥相關公協會，包括製藥公會、製藥發展協會及學名藥協會，聲明全文如下：

讓民眾在生病時獲得及時、適切的治療，是全民健保最重要的承諾。從俾斯麥模式所代表的社會保險原理來看，健保制度更是透過共同籌資與風險共濟，使民眾在有醫療需求時獲得保障。

因此，針對擴大65歲以上長者健保費補助一案，我等公協會認為，衛生福利政策應更審慎評估政府財源、支出配置與排富條件，才能確保政府對民眾的醫療照護、藥品供應、長照服務等資源能永續實踐。

減輕保費負擔是支持長者生活的一環，然而維持穩定且永續的醫療照護與藥品供應體系，同樣是健保落實社會保險風險共濟的重要基礎。

評估長者保費補助政策的同時，除了回應高齡化帶來的生活與照護需求外，也應宏觀地考量醫療、藥品及長照等服務的資源需求，讓補助切合實際需要是我們期許的共同目標。

我們樂見國人健康提升，也支持政府持續完善長者照顧。從社會保險原理的角度來看，在擴大補助前，應先向社會清楚說明經費來源、由何處支應以及倘若未來超支時如何因應等問題；若全由政府負擔預算，也須評估與其他醫療衛生支出的配置關係。

我們在此呼籲，健保制度的調整牽涉醫療照護、藥品供應與長期照顧等等多項服務，宜先完整評估財源及資源配置，才能在堅實的基礎上，兼顧長者保費負擔與整體醫藥照護體系的持續運作。

健保的穩定運作，不僅攸關每一位病人能否獲得持續性的照護，也關係到我們未來的醫療資源。藥界參與這項討論，出發點在於維護民眾長期獲得穩定醫藥照護的權益。

因此，相關政策除應納入專業評估，也應充分聽取病友及社福團體的意見，讓資源配置兼顧實際需求與制度可持續性。

基於上述考量，製藥公會、製藥發展協會及學名藥協會等國產製藥產業公協會建議，現階段宜暫緩全面擴大長者保費補助，應優先完成財源、補助範圍與長期財務影響的整體評估。

讓補助措施有穩定財源、讓醫藥服務保障有充足支撐，才能使全民健保成為民眾安心就醫的依靠。