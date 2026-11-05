37%適應症未獲給付 醫盼加速癌症新藥審查

「仍有37%新藥適應症仍未獲給付，78.6%病友每月扛3萬藥費，政府應加速審查！」台灣癌症基金會5日召開記者會，雖肯定政府提出「百億癌症新藥基金」，讓新藥審查從8百多天縮短到3百多天，但仍盼加速審查時間與擴增給付品項與症況，並隨治療方式發展檢討給付條件。

自費藥排擠生活開支

台灣癌症基金會調查指出，近兩年已獲給付癌症新藥的等待時間明顯縮短；但在2020到2025年51項已給付新藥中，仍有37%（47個）的核准適應症未獲健保給付。病友調查也發現，仍持續自費用藥的受訪者中，78.6%平均每月自費藥費超過3萬元，近半數因自費藥費影響日常生活開支或承受更嚴重負擔。

他們肯定政府設立百億癌症新藥基金及健保署提升給付效率的努力，期待下一階段加速新藥與適應症收載、檢視給付條件，並建立基金法制化與健保銜接制度，讓政策永續、惠及更多癌症家庭。例如51項癌症新藥中，41項設有適應症給付範圍限縮，另有39項限擇一使用，建議隨臨床實證與治療方式發展，適時檢討相關條件。

11項新藥納入專款

基金會執行長張文震表示，政府自2025年起推動「百億癌症新藥基金」，第一年就有11項癌症新藥納入專款，若納入前一年與今年預估藥費後，累積預估使用達58.21億，新藥給付時間從829天雖縮短到307天，但他認為還可以再更快，讓癌友可以接軌國際治療、降低負擔。

「很多新藥確實增加癌友存活率！」健康台灣推動委員會委員沈延盛指出，有泌尿科相關藥物可提升癌友存活率從9.8%提升到39%，且若新藥基金給付新藥後，舊藥是否還要給付也應檢討，雖然天數已經縮短很多，但新藥研發也相當快速，未來盼持續加速藥物給付收載與評估，讓癌友能順利回歸正常生活。

【更多精采內容，詳見 】