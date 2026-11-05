拋棄果皮莖葉很浪費 專家：含高濃度纖維

蔬果中最營養的部位總是被丟掉？英國營養科學研究指出，多數人在處理蔬果時習慣將外皮、果核或莖葉切除，但這些被捨棄的部分其實富含高濃度的膳食纖維、抗氧化劑及植化素。專家指出，適度攝取這些經常被忽視的部位，將有助於提升營養價值並改善腸道健康。

蔬果外皮抗氧化寶庫

《ScienceAlert》報導，許多蔬果的營養價值往往集中在最外層的果皮與邊角料中，例如：蘋果皮、胡蘿蔔皮以及花椰菜莖，其含有的多酚與纖維素甚至比果肉本身還要豐富。由於植物的外皮是用來抵禦外界環境與害蟲的天然防線，因此通常累積了最高濃度的抗氧化劑，能有效對抗體內的自由基並減少發炎反應。

然而，一般民眾在烹調或食用時，往往因為口感較粗糙或擔心農藥殘留而將其去除。專家建議，只要透過徹底清洗或有機選購，並以烘烤、切碎入湯等適當烹調方式，就能在保留風味的同時，攝取到原本被浪費掉的珍貴營養。

膳食纖維改善腸道

《News-Medical》報導，充分利用這些被丟棄的蔬果部位，能顯著提升日常膳食纖維的攝取量，對於腸道微生物群的多元性與消化系統健康具有極大助益。研究表明，現代人的飲食普遍缺乏足夠的纖維，而果皮與植物莖部正是補足這一缺口的天然來源。

儘管全球營養指引多半聚焦於整體蔬果的食用量，但越來越多的食品科學研究持續推廣「全食物利用」的概念。如此一來，不僅能減少家庭食物浪費，更能為大眾提供更具成本效益的營養升級方案。

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