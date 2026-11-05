快訊

影／12分鐘接應上船！張俊傑偷渡影片畫面全曝光 巧妙避海巡人員

聽新聞
0:00 / 0:00

拋棄果皮莖葉很浪費 專家：含高濃度纖維

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

蔬果中最營養的部位總是被丟掉？英國營養科學研究指出，多數人在處理蔬果時習慣將外皮、果核或莖葉切除，但這些被捨棄的部分其實富含高濃度的膳食纖維抗氧化劑及植化素。專家指出，適度攝取這些經常被忽視的部位，將有助於提升營養價值並改善腸道健康。

蔬果外皮抗氧化寶庫

ScienceAlert》報導，許多蔬果的營養價值往往集中在最外層的果皮與邊角料中，例如：蘋果皮、胡蘿蔔皮以及花椰菜莖，其含有的多酚與纖維素甚至比果肉本身還要豐富。由於植物的外皮是用來抵禦外界環境與害蟲的天然防線，因此通常累積了最高濃度的抗氧化劑，能有效對抗體內的自由基並減少發炎反應。

然而，一般民眾在烹調或食用時，往往因為口感較粗糙或擔心農藥殘留而將其去除。專家建議，只要透過徹底清洗或有機選購，並以烘烤、切碎入湯等適當烹調方式，就能在保留風味的同時，攝取到原本被浪費掉的珍貴營養。

膳食纖維改善腸道

News-Medical》報導，充分利用這些被丟棄的蔬果部位，能顯著提升日常膳食纖維的攝取量，對於腸道微生物群的多元性與消化系統健康具有極大助益。研究表明，現代人的飲食普遍缺乏足夠的纖維，而果皮與植物莖部正是補足這一缺口的天然來源。

儘管全球營養指引多半聚焦於整體蔬果的食用量，但越來越多的食品科學研究持續推廣「全食物利用」的概念。如此一來，不僅能減少家庭食物浪費，更能為大眾提供更具成本效益的營養升級方案。

【更多精采內容，詳見

纖維 營養 營養價值 抗氧化劑

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

面紙幫柿子延命！日專家傳授保鮮神技 放2周依然爽脆不軟爛

平常有吃魚、補充魚油應該就夠了？ 營養師揭油脂攝取3大迷思

20年沒看過！60歲婦屁股怪怪竟拉出「整條蛔蟲」 醫師也嚇到

吃1盤豬腳險送命！女子急性胰臟炎85kg瘦剩44kg 醫解析病理反應

相關新聞

明起變天！兩波東北季風接連報到 日夜溫差近10度

高溫晴朗好天氣即將結束，今天入夜起兩波東北季風接力報到，溫度溜滑梯。首波降溫幅度較小，預計周日白天短暫回暖後，晚間又有一波更強東北季風南下，這波有望挑戰今年至今最強東北季風，北部低溫有機會跌破20度。

下周局部地區下探17度？研究揭低溫多燃188大卡 醫：小心吃錯反更胖

近日天氣晴時多雲，白天甚至溫暖偏熱，不過周末將轉涼，下周局部地區低溫下探17度。立冬將至，又到了吃補季節，不少人擔心食欲大增，體重也跟著失控。不過，天冷可能是減重的好時機。研究發現，人體處於攝氏16至19度的微涼環境時，能量消耗會增加，換算成每日約多消耗188大卡熱量。

冬天喝酒暖身又助眠？醫師搖頭：誤會大了 睡眠品質恐惡化

時序由秋入冬，天氣明顯轉涼，不少人認為在冷冷冬夜喝點小酒能暖身或助眠，甚至養成睡前小酌習慣。醫師提醒，很多人以為喝酒禦寒或催眠，其實誤會大了，長期下來不但無效，還恐在不知不覺中成癮，導致心情低落、睡眠品質惡化。

新冠疫苗打氣比流感冷 醫：後新冠時代 民眾最常存有2施打疑慮

公費流感及新冠疫苗自十月起開打，相較於流感疫苗，新冠疫苗接種人數明顯較少。隨著國內外進入「後新冠時代」，不少民眾認為新冠肺炎已逐漸「流感化」，加上過去曾經確診，開始疑惑「現在還需要打新冠疫苗嗎？」雙和醫院成人感染科主任李文生表示，新冠病毒並未消失，且持續變異，即使曾經感染，仍可能再確診，尤其高齡者、慢性病患者及免疫功能低下者，應依接種建議加強保護力。

平日國旅補助經費僅用5成 Taiwan Pass加碼再售4.24萬張

交通部推動的平日國旅補助經費15.3億元，原預計11月用罄，但疑成效不彰，目前僅使用約5成、7.65億元，今天宣布補助方案延長至12月31日，另4.8萬套的Taiwan Pass 5折方案預估本月中旬售罄，延續國旅熱潮，交通部規畫第2波加碼再售4.24萬張，統計2波加碼預算將較原先編列的0.6億元，增加0.53億元。

高雄32年江浙餐廳「海光俱樂部」驚傳熄燈！前身是美軍俱樂部

向回憶說再見！在地經營32年的高雄老字號餐廳「海光俱樂部」，近期驚傳因人力短缺、設備老舊與周圍施工等因素，預計將於12月31日暫停營業，對於喜愛海光的民眾，恐得把握最後的用餐機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。