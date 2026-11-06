整理包／日本退稅新制好難！4大平台怎麼選、退現金還是信用卡？一文看懂

日本免稅新制上路，從原本的「當店退稅制」改成機場統一退稅的「先付後退制」，然而複雜的退稅平台、手續費、填寫信用卡資訊等機制，也讓不少旅客望而卻步，寧可多付手續費改領現金保護個資，甚至乾脆不退稅改當「納稅人」。

到底各大商場退稅手續費怎麼收？退到信用卡好還是領現金好？該如何避免自己因個資外洩被盜刷？《聯合新聞網》為您整理如下。

文章目錄 █ 日本退稅金額怎麼算？

█ 目前有哪些退稅平台可用？

█ 退款方式哪種好？

█ 退信用卡好還是領現金好？

█ 到機場如何退稅？

█ 日本退稅金額怎麼算？

需在日本消費滿5500日圓以上才能退稅。其中消費稅為10%，部分商品為8%，一般可從商品價格標牌看出稅前、稅後的差額、發票也會直接列出稅金總額。不過旅客退稅時，還需視各退稅平台規定，將稅金減去手續費，才是實際到手的金額。

以10%消費稅為例：

商品未稅價＝商品含稅金額÷1.1

可退稅金額＝商品含稅金額－商品未稅金額－退稅平台手續費

※需注意此為可退稅金額，實際退款時，會依退至信用卡、帳戶或領取現金等方式不同，產生不同手續費及匯差。

█ 目前有哪些退稅平台可用？

根據日本全國免稅店協會公布的業者資料，支援新制的服務商包括J&J Tax Free、Pie Systems Japan、Smart Technologies & Resources、Global Blue、Ocean等。2026年8月的相關名單據媒體報導已增加至12家，其中較受台灣旅客關注的四大系統為J-TaxRefund、PIE VAT、JPrefund與Global Blue，旅客可視店家要求及個人需求選用。

旅客於平台登記退稅後，退稅金額還要扣除商店收取的手續費，目前多在1%至3%之間，實際費率需留意合作店家、退款方式或金融機構的收費規定。台灣人愛去的唐吉訶德、BicCamera、TSURUHA鶴羽藥妝、札幌藥妝等皆宣布不收手續費，但仍需注意是否有提領費用等減項，手續費0%也不代表能退回所有稅金。

█ 退款方式哪種好？

目前退稅方式有現金、信用卡、銀行匯款3種，然而並非所有退稅平台皆支援3種方式，如想退現金也需確認出境機場是否提供相應的退稅機台，此外3種方式都會另收取一定比例或固定數額的手續費。

若想選擇退現金，也需將領取時間一併考慮進去，可能需要提前至機場處理。對於傾向領現金的旅客，知名連鎖賣場友都八喜（Yodobashi）也在旗下11家賣場設立免稅櫃台，推出「市區領現金」服務，節省旅客在機場排隊領現的時間。

註：僅成田機場退稅機台位於「出境審查前」區域，其餘皆在「出境審查後（管制區內）」。

█ 退信用卡好還是領現金好？

其實沒有定論，建議在登錄退稅方式時，先以下列方式估算實際到手的金額：

實拿金額＝（原始退稅額－退稅平台服務費）╳結算匯率－收款端手續費

建議若離境機場有據點且未來還會去日本，領日圓現金最不吃匯差；若圖方便且金額不小，選擇退至信用卡並以日圓結算。

由於部分退稅平台會要求使用者填寫信用卡的CVC、CVV等安全碼，如對此有疑慮，可採現金退款避免個資外洩。對此，林氏璧也建議可使用一張額度較低的信用卡專門用來退款，並在完成綁定後關閉海外及網路交易功能，防止盜刷。

█ 到機場如何退稅？

詳細流程可查閱「日本退稅新制整理包」。