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榮獲六項國際設計大獎！慈濟基金會「明心特展」好評再加場

聯合報／ 記者黃仕揚／台北即時報導
適逢慈濟六十周年，由慈濟基金會與哈佛大學文理學院認知美學媒體實驗室（CAMLab）攜手打造的《明心：佛教遺址藝術沉浸式展》。圖／慈濟基金會提供
適逢慈濟六十周年，由慈濟基金會與哈佛大學文理學院認知美學媒體實驗室（CAMLab）攜手打造的《明心：佛教遺址藝術沉浸式展》。圖／慈濟基金會提供

慈濟基金會與哈佛大學文理學院認知美學媒體實驗室（CAMLab）攜手打造的《明心：佛教遺址藝術沉浸式展》，傳來國際獲獎捷報！《明心》（Journey to Enlightenment）在全球競爭激烈的2026年VEGA數位大獎（VEGA Digital Awards）及繆思設計大獎（MUSE Design Awards）中脫穎而出，一舉囊括兩項白金獎與四項金獎、共六項國際大獎肯定。為回饋各界熱烈迴響並共享獲獎喜悅，特別加碼延長展期，自11月10日至11月18日（11月16日休館）於高雄國立科學工藝博物館持續展出，歡迎大眾把握最後機會預約觀展。

由國際獎項協會（IAA）主辦的VEGA數位大獎與MUSE設計大獎，向來是全球數位創意與空間設計領域極具指標性的賽事。在本次評選中，《明心》在VEGA數位大獎榮獲「文化與遺產故事」及「動畫與動態圖像」兩項最高榮譽白金獎，以及「最佳視覺特效／動態圖像運用」金獎；同時在MUSE設計大獎斬獲「展示、展館與展覽設計」、「沉浸式室內空間設計」及「裝置設計」三項金獎。六項大獎橫跨數位影像、敘事架構與空間體驗，高度肯定展覽將學術考證、尖端科技與當代美學融合的整體實力。

《明心》特展於高雄科工館二樓特展廳打造730坪寬闊展區，以菩提迦耶、鹿野苑、北響堂山石窟、敦煌石窟等八大重要佛教遺址為主軸，規畫八大特色展廳。展覽大量運用歷史考古、3D數位建模與AI數位修復技術，例如將散佚海外的北齊北響堂山佛首造像於虛擬石窟中「數位合璧」歸位，重現千年藝術風華；現場更打造震撼的「星空垂幕」，引導觀眾或坐或臥，仰望流轉光影，感受浩瀚星空與佛教哲思交織的沉浸意境。

慈濟六十年來秉持慈悲濟世初心走入全球，此次與哈佛CAMLab的跨國合作，展現文化遺產活化與數位創新的時代價值，讓跨越千年的智慧化為當代大眾皆能親近的藝術語彙。 慈濟基金會表示，《明心》展期進入最後倒數，誠摯邀請社會大眾親臨感受國際級金獎的光影美學饗宴。

《明心：佛教遺址藝術沉浸式展》

展出地點：國立科學工藝博物館（高雄）

延長開放日期：2026年11月10日至18日

休館日期：11月16日（星期一）

參觀方式：本展為免費入場，為能提供最佳觀展品質，敬請提前預約。

預約網址：https://60immex.tzuchi.org.tw/

同時在MUSE設計大獎斬獲「展示、展館與展覽設計」、「沉浸式室內空間設計」及「裝置設計」三項金獎。圖／慈濟基金會提供
同時在MUSE設計大獎斬獲「展示、展館與展覽設計」、「沉浸式室內空間設計」及「裝置設計」三項金獎。圖／慈濟基金會提供

現場更打造震撼的「星空垂幕」，引導觀眾或坐或臥，仰望流轉光影，感受浩瀚星空與佛教哲思交織的沉浸意境。圖／慈濟基金會提供
現場更打造震撼的「星空垂幕」，引導觀眾或坐或臥，仰望流轉光影，感受浩瀚星空與佛教哲思交織的沉浸意境。圖／慈濟基金會提供

六項大獎橫跨數位影像、敘事架構與空間體驗，高度肯定展覽將學術考證、尖端科技與當代美學融合的整體實力。圖／慈濟基金會提供
六項大獎橫跨數位影像、敘事架構與空間體驗，高度肯定展覽將學術考證、尖端科技與當代美學融合的整體實力。圖／慈濟基金會提供

《明心：佛教遺址藝術沉浸式展》為回饋各界熱烈迴響並共享獲獎喜悅，特別加碼延長展期，自11月10日至11月18日（11月16日週一休館）於高雄國立科學工藝博物館持續展出。圖／慈濟基金會提供
《明心：佛教遺址藝術沉浸式展》為回饋各界熱烈迴響並共享獲獎喜悅，特別加碼延長展期，自11月10日至11月18日（11月16日週一休館）於高雄國立科學工藝博物館持續展出。圖／慈濟基金會提供

《明心：佛教遺址藝術沉浸式展》為回饋各界熱烈迴響並共享獲獎喜悅，特別加碼延長展期，自11月10日至11月18日（11月16日週一休館）於高雄國立科學工藝博物館持續展出。圖／慈濟基金會提供
《明心：佛教遺址藝術沉浸式展》為回饋各界熱烈迴響並共享獲獎喜悅，特別加碼延長展期，自11月10日至11月18日（11月16日週一休館）於高雄國立科學工藝博物館持續展出。圖／慈濟基金會提供

《明心》在VEGA數位大獎榮獲「文化與遺產故事」及「動畫與動態圖像」兩項最高榮譽白金獎以及「最佳視覺特效／動態圖像運用」金獎。圖／慈濟基金會提供
《明心》在VEGA數位大獎榮獲「文化與遺產故事」及「動畫與動態圖像」兩項最高榮譽白金獎以及「最佳視覺特效／動態圖像運用」金獎。圖／慈濟基金會提供

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