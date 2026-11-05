農民災損導入無人機勘查 陳駿季盼救助更即時到位

颱風風災、水災後，農民損失慘重可以申請天然災害救助，但從受理到勘災往往耗費大批人力，農業部長陳駿季今天說，將導入無人機輔助災損，運用科技讓救助更即時到位。

立法院經濟委員會今天審查中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算部分，有多名立委關注農業部天然災害救助標準以及農業部是否會運用科技力量減少勘查人力的支出等。

國民黨立委楊瓊瓔指出，依現行規定，無收穫面積達25公頃以上者，經勘查確認損害程度達20%農產物，才達到農業天然災害現金救助標準，「這完全不符合邏輯」，農業部之前表示會研議檢討20%救助標準，希望加快速度，否則農民欲哭無淚。

對此農業部長陳駿季強調，農業部目前已在檢討相關標準，盼真正受損的人能夠得到一些救助。

而在審查農業基金預算時，民進黨立委邱議瑩也提到，無人機過去拿來做資料搜集，預算有沒有可能整併，讓無人機在颱風來臨前先勘查，等風、水災後，無人機就可以出動並進行科技資料比對，減少勘查人力的支出。

陳駿季指出，農業天然災害救助從公告、申請、受理後勘查等，總需要耗費大量人力，未來將修訂相關作業程序，導入科技及AI，減輕第一線人員負擔。

陳駿季表示，後續會在災前先透過飛航、科技保存農地及作物相關證據，災後再利用AI進行比對及判釋，針對大田作物就可望透過AI系統化判讀災損，減少第一線人員實地勘查的需求。

陳駿季也說，有部分作物難以透過航照判斷，包括果樹、花生、大蒜、馬鈴薯或是部分具遲發性災損的作物，未來還是持續透過天然災害查報作業，建立更完善的災損認定依據。