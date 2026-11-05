台鐵緊急通知！ 訂票App今天不更新、明天將無法使用

永豐銀行才剛爆出重大資安事件，台鐵今天突發聲明，請旅客盡快更新手機訂票App，過了今晚23時59分後，舊App將無法正常使用。

台鐵公司表示，為配合台灣網路認證公司（TWCA）資安合規政策，原憑證將於今天23時59分提前到期。台鐵接獲通知後，已於11月2日完成新憑證申請及同步辦理相關測試。經確認，旅客入口網、車站售票窗口、自動售票機及超商取票等服務均可正常運作，不受影響。

台鐵公司指出，為配合憑證更新作業，「台鐵e訂通App」已於11月5日在Apple App Store及Google Play商店完成上架。

台鐵公司提醒旅客，原憑證失效後，舊版台鐵e訂通App將無法繼續使用，請旅客儘速將App更新，以維持正常訂票及查詢服務。

台鐵公司強調，如尚未完成App更新，旅客仍可透過車站售票窗口、自動售票機及超商辦理購票、取票服務。