快訊

三大法人再賣1,234億！外資連6日狂砍6,144億元 台股連6跌重挫5,460點

台灣小心了？學者警告俄中若認定川普來日無多 未來兩年恐更囂張

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵緊急通知！ 訂票App今天不更新、明天將無法使用

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台鐵公司緊急通知請旅客更新App，以免無法使用。圖／台鐵提供
台鐵公司緊急通知請旅客更新App，以免無法使用。圖／台鐵提供

永豐銀行才剛爆出重大資安事件，台鐵今天突發聲明，請旅客盡快更新手機訂票App，過了今晚23時59分後，舊App將無法正常使用。

台鐵公司表示，為配合台灣網路認證公司（TWCA）資安合規政策，原憑證將於今天23時59分提前到期。台鐵接獲通知後，已於11月2日完成新憑證申請及同步辦理相關測試。經確認，旅客入口網、車站售票窗口、自動售票機及超商取票等服務均可正常運作，不受影響。

台鐵公司指出，為配合憑證更新作業，「台鐵e訂通App」已於11月5日在Apple App Store及Google Play商店完成上架。

台鐵公司提醒旅客，原憑證失效後，舊版台鐵e訂通App將無法繼續使用，請旅客儘速將App更新，以維持正常訂票及查詢服務。

台鐵公司強調，如尚未完成App更新，旅客仍可透過車站售票窗口、自動售票機及超商辦理購票、取票服務。

台鐵 App 永豐銀行

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

獨／台網憑證不符國際規格要更新 財政部要八大行庫提前於上周日完成

大選疏運超尖峰時段曝！雙鐵訂位率皆不到5成 防自由座之亂籲分流搭乘

日本無印良品爆個資外洩 109萬筆信用卡資料恐遭存取

全力防駭！日本新網銀不發提款卡 全面改用手機掃碼

相關新聞

平日國旅補助延長至12月底！ 交通部再研議Taiwan Pass加碼方案

平日國旅補助經費15.3億元，預計11月用罄，交通部觀光署今表示，平日住宿補助受到民眾喜愛，執行迄今2個月，全國第2晚連住率已破5成，而4.8萬套的Taiwan Pass 5折方案也將售罄，為延續國旅熱潮，宣布平日住宿及遊樂園留宿方案延長到12月底。

查帕卡颱風最快下周生成！可能路徑曝 將大角度轉向東北機率最高

查帕卡颱風將生成？氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前位於關島東方海域的熱帶擾動，未來幾天逐漸發展、整合，最快下周初可成為颱風。目前預估仍是沿著副熱帶高壓邊緣移動，後期大角度轉向東北機率最高。

平日國旅補助延長使用！業者估使用率僅2成 成效不彰原因曝光

為鼓勵國人多利用平日國旅、錯開假日尖峰時段，交通部觀光署推出平日國旅補助，9月上路、預計11月經費用罄，未料政策推動不如預期，經費至今未用完，將延長至12月底。業者評估，此次補助使用率僅2至3成，並直指平日難請假、2晚補助未強制綁同飯店、實施期間強碰多個連假等，均為效益使用不彰的原因。

北東午後雨彈開轟！低溫探1字頭 專家曝下周強冷空氣抵達這時間最凍

東北季風在下午到晚間逐漸就會來到台灣附近，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，隨著東北季風增強帶動水氣移入，迎風面地區包括大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮以及台東、恆春半島等地，下午到傍晚降雨的機會逐漸提高。桃園往南就比較不受影響，維持多雲到晴的天氣，但是風力也將會變強，尤其沿海、外島地區要留意強陣風出現。

補身不成反傷腦！營養師示警：這款抗老神物吃過量恐中毒

秋冬正是品嚐銀杏（白果）的時節，香Q帶點微苦的口感，向來被不少人視為滋補養生的時令美味。但若忍不住一口接一口，小心補身不成反倒中毒傷身！

合歡山周末實施高乘載管制民眾怒批昏庸 交通部說話了

合歡山頻傳違停、塞車交通亂象，為改善合歡山交通秩序、維護用路人安全，內政部及交通部公告11月起周休二日實施高乘載管制，並鼓勵搭乘大眾運輸，引發民眾怒火批評「有夠昏庸」，合歡山大眾交通現況「趨近於零」，根本無法支應人潮。交通部僅表示，內政部已針對此議題於今下午3時開會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。