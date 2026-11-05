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華航首獲SGS隱私暨個資管理卓越獎 國內航空業唯一獲獎

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
華航首獲SGS「隱私暨個資管理卓越獎」肯定，由SGS管理與保證事業群副總裁鮑柏宇(左)頒發獎座，華航資安暨個資管理處處長何惠芬(右)代表受獎。圖／華航提供
華航首獲SGS「隱私暨個資管理卓越獎」肯定，由SGS管理與保證事業群副總裁鮑柏宇(左)頒發獎座，華航資安暨個資管理處處長何惠芬(右)代表受獎。圖／華航提供

華航空持續強化資訊安全與個人資料保護，首度獲頒SGS 2026 DT Awards隱私暨個資管理卓越獎，成為國內首家獲此殊榮的航空公司。本屆共有23家企業角逐，最終僅2家獲獎，華航憑藉完善的個資管理制度及風險控管機制獲得肯定，展現將隱私保護融入旅客服務與企業治理的成果。

SGS 2026 DT Awards由華航資安暨個資管理處處長何惠芬代表受獎。SGS是國際專業檢驗與驗證機構，自2019年起舉辦「IT Awards資訊治理卓越獎」，今年正式升級為「DT Awards數位信任與韌性獎」，表彰企業在資訊安全、隱私保護及營運韌性等領域的表現。

華航將資訊安全與個資保護納入公司治理，取得ISO 27001資訊安全管理系統及ISO 27701隱私資訊管理系統國際驗證，並將相關規範落實於旅客訂位、購票、報到及機上服務等環節。2025年接受民航局個資保護行政檢查，也獲得零缺失肯定。

此外，華航導入數位化個資管理系統，整合個資盤點、隱私衝擊評估及風險追蹤等功能，提升管理效率與資料防護能力。2026年標普全球永續年鑑（S&P Global The Sustainability Yearbook）評鑑中，華航獲選全球前1%企業，並取得全球航空業最高分，其中隱私保護題組更連續兩年滿分，反映華航將個資治理融入永續經營的成果。

華航表示，除透過定期稽核、應變演練及教育訓練，提升員工個資保護意識，也將管理機制延伸至委外合作夥伴及跨境資料傳輸作業，降低資料處理與運用風險。未來將逐步擴大ISO 27701國際驗證範圍，持續精進資安及隱私防護措施，打造讓旅客安心、值得信賴的航空服務。

華航榮獲SGS 2026 DT Awards肯定，為本屆唯一獲獎航空公司，由資安暨個資管理處處長何惠芬代表受獎。圖／華航提供
華航榮獲SGS 2026 DT Awards肯定，為本屆唯一獲獎航空公司，由資安暨個資管理處處長何惠芬代表受獎。圖／華航提供

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