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顧心臟不只控制三高！做好至少5項健康指標 心血管疾病風險降8成

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
美國心臟協會2022年於醫學期刊「Circulation」發表「生命必備八要素」，若能達成其中五項指標，心血管疾病相對風險約可降低80%，示意圖。圖／123RF
美國心臟協會2022年於醫學期刊「Circulation」發表「生命必備八要素」，若能達成其中五項指標，心血管疾病相對風險約可降低80%，示意圖。圖／123RF

心血管疾病長年是全球主要死因之一，但心臟健康不只受到年齡、遺傳影響，生活習慣也是關鍵。北醫附醫心臟內科主治醫師鄭宇倫表示，研究顯示，心血管健康有8項指標，至少符合5項者，心血管疾病相對風險降低80%、腦中風風險降低69%，整體死亡風險也降低45%。呼籲從飲食、運動及睡眠提早介入改善，有機會降低未來罹病風險。

鄭宇倫指出，美國心臟協會2022年於醫學期刊「Circulation」發表「生命必備八要素」（Life's Essential 8），將心血管健康分為四項生活行為及四項健康指標，前者包括健康飲食、規律運動、遠離香菸及充足睡眠；後者則為維持健康體重、控制血脂、血糖及血壓。

鄭宇倫說，平時飲食最好採取地中海或得舒飲食，多吃蔬菜、水果、全穀類、豆類、堅果及魚類，減少加工食品、含糖飲料、飽和脂肪及鹽分攝取。至於運動，建議成年人每周至少進行150分鐘中等強度活動，例如快走、騎腳踏車或游泳；若選擇高強度運動，每周累積75分鐘也能達到建議活動量。

除了飲食與運動，睡眠最容易被忽略。鄭宇倫說，成年人每晚應睡足7至9小時，維持規律作息，長期睡眠不足或睡眠時間過長，都與心血管疾病風險增加有關。另外，吸菸也是心血管疾病的重要危險因子，除了傳統香菸，電子菸及二手菸同樣應避免接觸，無論幾歲開始戒菸，都有助改善健康。

至於四項健康指標，鄭宇倫指出，台灣成年人身體質量指數（BMI）正常範圍為18.5至未滿24，理想血壓應低於120／80毫米汞柱；沒有糖尿病者，空腹血糖應低於100mg／dL，或糖化血色素低於5.7%。血脂方面，非高密度脂蛋白膽固醇（總膽固醇-高密度膽固醇＝非高密度膽固醇）理想值為低於130mg／dL，若已有冠狀動脈疾病或屬於心血管高風險族群，則應由醫師評估低密度脂蛋白膽固醇的控制目標。

維持心血管健康並非要求八項指標一次達標。鄭宇倫說，平時沒有運動習慣者，可以先從每天快走10至15分鐘開始；習慣喝含糖飲料者，可逐漸改喝白開水；經常熬夜者，則應調整睡眠時間，即使已步入中老年，改善生活習慣仍有助於降低心血管疾病風險。

●心血管健康8指標：

生活行為：

•健康飲食：地中海或得舒飲食

•規律運動：每周至少150分鐘中等強度活動

•戒菸：隨時開始都不晚

•充足睡眠：每晚睡足7至9小時

健康指標：

•維持健康體重：BMI 18.5至未滿24

•控制血脂：非高密度脂蛋白膽固醇低於130mg／dL，

•血糖：空腹血糖低於100mg／dL或糖化血色素低於5.7%（非糖尿病患）

•血壓：低於120／80毫米汞柱

心臟 心血管疾病 三高

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