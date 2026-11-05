快訊

尖點跌停鎖死！抽中原賺逾10萬 明天股票入帳卻倒賠4.75萬

中職／王威晨宣布行使自由球員權利 在兄弟11年首次動用

ChatGPT能生成GIF了！實測手繪貓咪動起來 操作方式一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

賈永婕確診A流發燒、喉嚨痛！醫提醒流感仍處流行期 出現症狀別硬撐

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
賈永婕傳出確診A型流感。聯合報系資料照
賈永婕傳出確診A型流感。聯合報系資料照

近日101董事長賈永婕傳出確診A型流感，出現發燒、喉嚨痛等症狀，就醫接受抗流感藥物治療後已退燒，但仍因身體不適取消原訂公開行程。中華民國基層醫療協會祕書長黃國欽醫師提醒，流感除了呼吸道症狀，也可能伴隨頭痛、肌肉痠痛及明顯疲倦等全身性不適，建議應提早就醫，掌握治療時機。

疾管署表示，國內流感疫情下降惟處流行期，10月25至30日類流感門急診就診計9萬5916人次，較前一周下降7.3%。另10月27日至11月2日新增151例流感併發重症病例，目前社區中流行流感病毒以A型為主，其中以A型H1N1占92.7%為高。

52歲的賈永婕上周參與萬聖變裝後，發現確診A流，陸續出現發燒、喉嚨痛等症狀，不過就醫服用特效藥後已順利退燒，原定將出席活動也取消。

許多人認為流感就是較嚴重的感冒，出現發燒、咳嗽或喉嚨痛時，常會認為只是小感冒，選擇吃成藥後繼續工作或上課。黃國欽說，流感除了呼吸道症狀，也可能伴隨頭痛、肌肉痠痛及明顯疲倦等全身性不適。

黃國欽表示，不少民眾面對流感，第一個想到的仍是退燒、止咳或緩解疼痛，但除了改善不適，抗病毒治療也是流感治療的重要選擇之一。過去較常見、需多次服用的傳統型抗病毒藥物，到目前已有單次服用的新型流感特效藥，抑制流感病毒複製或釋放，並可能降低部分流感併發症風險。

黃國欽說，另對長者、幼兒、孕婦、慢性疾病患者及免疫功能不全等流感高風險族群，更應留意自身健康狀況；若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等警訊，應盡速尋求醫療協助。

黃國欽提醒，流感防治也不應只停留在「如何避免感染」。除了勤洗手、注意呼吸道衛生、生病時佩戴口罩等日常防護，出現症狀後能不能及早採取行動，同樣是重要的一環。面對疑似流感症狀，與其自行買成藥、抱著「等幾天看看」的心態，更應及早就醫，由醫師確認病況與治療需求，評估適合個人的治療方式。

公費流感疫苗全面開打，資格包含65歲以上長者、55歲以上原住民、50至64歲無高風險慢性病成人、6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病者，包括（19-64歲）高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者6個月內嬰兒雙親或實際扶養者、安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及其所屬工作人員、6個月內嬰兒雙親或實際扶養者、幼兒園及托育機構工作人員、居家托育人員（保母）、國小、國中、高中、高職、五專1至3年級學生、禽畜相關及動物防疫相關人員。

賈永婕 發燒 流感

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沒心臟病史也中招！56歲男突發背痛、左腳麻無力 竟是致命主動脈剝離

流感疫苗打氣升溫…日接種15萬劑增逾1成 幼兒新冠第二劑明起放寬資格

台灣髖部骨折率亞洲第一 醫：高風險女性40歲起篩檢

各醫院天天在發生！ 癌友感染抗藥菌恐1、2天奪命 醫憂有效抗生素不足

相關新聞

平日國旅補助延長至12月底！ 交通部再研議Taiwan Pass加碼方案

平日國旅補助經費15.3億元，預計11月用罄，交通部觀光署今表示，平日住宿補助受到民眾喜愛，執行迄今2個月，全國第2晚連住率已破5成，而4.8萬套的Taiwan Pass 5折方案也將售罄，為延續國旅熱潮，宣布平日住宿及遊樂園留宿方案延長到12月底。

查帕卡颱風最快下周生成！可能路徑曝 將大角度轉向東北機率最高

查帕卡颱風將生成？氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前位於關島東方海域的熱帶擾動，未來幾天逐漸發展、整合，最快下周初可成為颱風。目前預估仍是沿著副熱帶高壓邊緣移動，後期大角度轉向東北機率最高。

平日國旅補助延長使用！業者估使用率僅2成 成效不彰原因曝光

為鼓勵國人多利用平日國旅、錯開假日尖峰時段，交通部觀光署推出平日國旅補助，9月上路、預計11月經費用罄，未料政策推動不如預期，經費至今未用完，將延長至12月底。業者評估，此次補助使用率僅2至3成，並直指平日難請假、2晚補助未強制綁同飯店、實施期間強碰多個連假等，均為效益使用不彰的原因。

北東午後雨彈開轟！低溫探1字頭 專家曝下周強冷空氣抵達這時間最凍

東北季風在下午到晚間逐漸就會來到台灣附近，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，隨著東北季風增強帶動水氣移入，迎風面地區包括大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮以及台東、恆春半島等地，下午到傍晚降雨的機會逐漸提高。桃園往南就比較不受影響，維持多雲到晴的天氣，但是風力也將會變強，尤其沿海、外島地區要留意強陣風出現。

別錯過！統一發票5-6月千萬獎4張未領 兌領期限只到今天

財政部表示，今年5、6月期特別獎（新台幣1000萬元）及特獎（200萬元）中獎發票，目前共有8張未領；未領的千萬大獎4張...

20年沒看過！60歲婦屁股怪怪竟拉出「整條蛔蟲」 醫師也嚇到

60歲婦人如廁拉出整條蛔蟲，醫師驚稱逾20年未見；疾管署指主要經受污染食物、水源或土壤感染，提醒注意衛生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。