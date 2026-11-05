賈永婕確診A流發燒、喉嚨痛！醫提醒流感仍處流行期 出現症狀別硬撐

近日101董事長賈永婕傳出確診A型流感，出現發燒、喉嚨痛等症狀，就醫接受抗流感藥物治療後已退燒，但仍因身體不適取消原訂公開行程。中華民國基層醫療協會祕書長黃國欽醫師提醒，流感除了呼吸道症狀，也可能伴隨頭痛、肌肉痠痛及明顯疲倦等全身性不適，建議應提早就醫，掌握治療時機。

疾管署表示，國內流感疫情下降惟處流行期，10月25至30日類流感門急診就診計9萬5916人次，較前一周下降7.3%。另10月27日至11月2日新增151例流感併發重症病例，目前社區中流行流感病毒以A型為主，其中以A型H1N1占92.7%為高。

52歲的賈永婕上周參與萬聖變裝後，發現確診A流，陸續出現發燒、喉嚨痛等症狀，不過就醫服用特效藥後已順利退燒，原定將出席活動也取消。

許多人認為流感就是較嚴重的感冒，出現發燒、咳嗽或喉嚨痛時，常會認為只是小感冒，選擇吃成藥後繼續工作或上課。黃國欽說，流感除了呼吸道症狀，也可能伴隨頭痛、肌肉痠痛及明顯疲倦等全身性不適。

黃國欽表示，不少民眾面對流感，第一個想到的仍是退燒、止咳或緩解疼痛，但除了改善不適，抗病毒治療也是流感治療的重要選擇之一。過去較常見、需多次服用的傳統型抗病毒藥物，到目前已有單次服用的新型流感特效藥，抑制流感病毒複製或釋放，並可能降低部分流感併發症風險。

黃國欽說，另對長者、幼兒、孕婦、慢性疾病患者及免疫功能不全等流感高風險族群，更應留意自身健康狀況；若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等警訊，應盡速尋求醫療協助。

黃國欽提醒，流感防治也不應只停留在「如何避免感染」。除了勤洗手、注意呼吸道衛生、生病時佩戴口罩等日常防護，出現症狀後能不能及早採取行動，同樣是重要的一環。面對疑似流感症狀，與其自行買成藥、抱著「等幾天看看」的心態，更應及早就醫，由醫師確認病況與治療需求，評估適合個人的治療方式。

公費流感疫苗全面開打，資格包含65歲以上長者、55歲以上原住民、50至64歲無高風險慢性病成人、6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病者，包括（19-64歲）高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者6個月內嬰兒雙親或實際扶養者、安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及其所屬工作人員、6個月內嬰兒雙親或實際扶養者、幼兒園及托育機構工作人員、居家托育人員（保母）、國小、國中、高中、高職、五專1至3年級學生、禽畜相關及動物防疫相關人員。