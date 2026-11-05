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平日住宿首晚補助800「請1天假成本就超過」學者：可與OTA合作

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部觀光署推出平日國旅補助鼓勵民眾平日出遊，但疑似推動成效不如預期，補助政策延長至12月底。聯合報系資料照
交通部觀光署推出平日國旅補助鼓勵民眾平日出遊，但疑似推動成效不如預期，補助政策延長至12月底。聯合報系資料照

交通部觀光署推出平日國旅補助鼓勵民眾平日出遊，但疑似推動成效不如預期，補助政策延長至12月底。學者指出，國旅市場遇到出遊集中假日、隔夜住宿低迷等2大問題，加上補助少誘因低，「平日請1天假成本都不只800元」，建議可與OTA合作提升住房率，再逐步解決平日出遊問題。

交通部觀光署投入33.3億元推動「觀光雙輪驅動方案」，預估帶動440萬旅遊人次、創造374億觀光產值。當中國旅補助經費的23億元，平日住宿補助占15.3億元；國際客補助經費10.3億元，涵蓋國際旅客重遊、會展順道旅遊、獎勵旅遊加碼及國際標竿型演唱會支持等。

平日住宿補助今年9月上路，觀光署預估11月經費用罄，但疑似政策推動不佳、使用率低，過去秋冬旅遊補助、疫後振興補助等，一上路使用額度就快速用罄的國旅補助經費，此次實施2個月經費仍有餘裕。但觀光署稱是為延續國人住宿及旅遊熱潮，因此延長使用期限至年底，同時研議「Taiwan PASS」5折方案加碼。

針對平日國旅補助延長一事，高餐觀光研究所教授劉喜臨說，目前台灣國旅市場有2大問題，包含民眾集中假日出遊、國旅隔夜住宿低迷。國旅市場不是不熱絡，一日遊人數增加，但過夜率降低。基本上中央推動的平日國旅補助政策初衷沒問題，問題在於「政策誘因低」，沒辦法吸引消費者平日隔夜住宿，以及「市場結構無法透過補助改變」。

劉喜臨表示，消費者不是花不起，而是會評估平日出遊是否有其價值，民眾會把平日出遊的成本加入，畢竟現有政策為第一晚補助800元、第二晚補助1200元，隔夜住宿總計補助2000元，「但請一天假的實際成本就可能超過800元」。

劉喜臨說，補助800元可能會吸引到的主要使用族群為學生及青年族群等，但9月起開學，學生及青年族群使用機會較低；對一般上班族來說，平日出遊則划不來。

劉喜臨進一步指出，消費者若要使用平日國旅補助，需自行聯繫旅宿業者，良心業者會用原價去折抵補助，不能透過OTA（Online Travel Agency，線上旅遊代理商）訂房，但現今透過OTA訂房多有優惠，就算業者用原價折抵補助，可能也與線上訂房平台提供的價格差不多，消費者直接使用平台訂房較快速方便，導致國旅補助使用率就不高。

劉喜臨說，一直補助業者邊境效益會愈低，不建議一直提高補助價格，應回歸市場機制，另也認為面對平日請假出遊、隔夜住宿率降低等2問題，不用非得一次解決，可逐步改善。像是要讓旅館飯店產業復甦，就是要增加消費、提升隔夜住宿率，不必然把平日出遊綁進來，可先想辦法鼓勵假日出遊者願意過夜。

劉喜臨建議，好的業者會提供原房價來折抵補助，但這樣的做法仍無法達到便宜的效果，不如跟平台合作，透過平台行銷策略，提供可激勵消費者出遊的措施，強調與OTA合作不是壞事，對旅宿業者來說，把房間賣出去、提升住宿率最重要；此外，除了補助，也有串連食、宿、遊、購、行，讓消費者感到價值感提升、物超所值。

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