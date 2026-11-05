男HPV疫苗接種增4成…但成人接種率8%！ 醫籲接種預防口咽、肛門及陰莖癌

人類乳突病毒（HPV）不是女性專屬的健康威脅，男性同樣可能因感染而罹患癌症。台灣男性學暨性醫學醫學會最新調查，近年主動前往泌尿科接種HPV疫苗的男性增加近4成，但全台成年男性整體接種率估計僅8%，顯示防癌意識仍有待提升。

醫師提醒，HPV可能引發俗稱「菜花」的生殖器疣，更與口咽癌、肛門癌及陰莖癌有關，男性不應等到出現症狀才重視預防。

響應11月國際男性健康日，台灣男性學暨性醫學醫學會秘書長邱鴻傑表示，男性普遍缺乏主動就醫習慣，等到生殖器出現疼痛異常，或在伴侶催促下才願意就醫。近年隨著健康資訊普及，臨床發現愈來愈多20至40歲男性，即使沒有任何症狀，也會主動到泌尿科諮詢HPV疫苗，顯示男性健康觀念逐漸改變。

HPV疫苗的正確全名為人類乳突病毒疫苗，過去常被稱為「子宮頸癌疫苗」，邱鴻傑說，許多男性認為自己沒有子宮頸，或只有單一性伴侶，就不需要擔心HPV感染，這是常見迷思。HPV主要透過親密接觸傳播，即使沒有明顯症狀，仍可能感染及傳播病毒。

根據世界衛生組織資料，幾乎所有曾有性行為者，一生中都可能感染HPV，約九成感染可由人體免疫系統自行控制，但若高致癌型HPV持續、反覆感染，便可能增加罹癌風險。世界衛生組織估計，2019年全球約有7萬例男性癌症歸因於HPV感染。

在預防方面，女性已有子宮頸抹片等成熟的常規篩檢方式，但男性目前缺乏適用於一般族群的HPV相關癌症常規篩檢工具。國內HPV疫苗政策也逐步擴大，衛福部國健署自2025年9月起，將國中男生納入公費接種對象，今年6月公布首年第一劑接種率達81.6%，國中女生接種率則維持九成以上，顯示男女共同防護觀念逐漸普及。

國中男女生有疫苗保護，但已離開校園的成年男性，多數不符合現行校園公費接種資格，加上自費接種成本及疾病認知不足，仍是防疫缺口。邱鴻傑強調，HPV疫苗並非只有女性需要，男性接種除了保護自己，也有助降低伴侶間病毒傳播風險。

邱鴻傑提醒，HPV疫苗在尚未接觸病毒前接種，保護效果最佳，但成年人仍可依年齡、感染風險及個人健康狀況，與醫師討論接種效益。疫苗主要用於預防新感染，無法治療既有感染或病變，男性可利用泌尿科就診機會主動諮詢，及早建立防護觀念。