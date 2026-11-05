快訊

尖點跌停鎖死！抽中原賺逾10萬 明天股票入帳卻倒賠4.75萬

中職／王威晨宣布行使自由球員權利 在兄弟11年首次動用

ChatGPT能生成GIF了！實測手繪貓咪動起來 操作方式一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

本周末起湊不滿3人別上合歡山 高乘載管制挨轟：有夠昏庸、粗糙

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國慶連假合歡山湧入車潮，一輛白色賓士轎車「霸停」路中央，一度卡死後方上百輛車。圖／取自臉書專頁「中橫路況交通資訊站」
國慶連假合歡山湧入車潮，一輛白色賓士轎車「霸停」路中央，一度卡死後方上百輛車。圖／取自臉書專頁「中橫路況交通資訊站」

合歡山是熱門景點，周末假日違停、塞車等交通亂象嚴重，內政部與交通部公告11月起實施周末假日高乘載，管制時段車上未滿3人不得上山，引爆民怨；知名登山家雪羊今怒轟交通部「有夠昏庸」，指「該措施，粗糙到讓人笑不出來」。

合歡山能賞杜鵑、追雪、觀星、看日出，且當地武嶺海拔3275公尺是全台公路最高點，驅車可直上，常有車友揪團夜衝，但因山區停車空間有限，路幅狹窄，車流湧進導致違停、塞車等亂象嚴重，被笑稱是「武嶺早市」，甚至爭議頻傳。

今年10月國慶連假，一輛白色賓士「霸停」路中央，擋出後方上百輛車惹眾怒，雖有影像，但警方礙於法規無法開罰遭炎上。經相關單位研議，內政部國家公園署宣布，未來連假比照杜鵑花季實施高乘載，管制時段，車上須滿3人才能通行。

沒想到，上周末（1日）非連續假期，合歡山仍湧現車潮，且因有車輛違停、故障，又造成大塞車，有路過駕駛不滿違停，朝違停車輛怒擲「沾水衛生紙」，引發關注。內政部與交通部3日公告擴大管制，自11月起採周休二日高乘載管制

合歡山高乘載比照花季模式，管制範圍為台14甲線18公里處翠峰至大禹嶺路段，管制時段原則為每日凌晨0時至上午8時，警方可視車流機動調整，小客車須滿3人才能通行，小貨車載運農產不受限，於本周末也就是11月7日起實施。

國家公園署強調，將持續與交通部及相關單位合作，落實交通管制疏導及違規取締工作，更提醒民眾假日上山時優先利用大眾運輸工具，妥善規畫行程並避開交通尖峰時段，也可考量分流前往清境、鳶峰、小風口等周邊景點，降低交通負荷。

不過，政策尚未正式上路，已引發用路人強烈反彈，群起撻伐並質疑，高乘載跟違停之間有何關連性，直指「3人開車上山同樣可能違停」、「是懲罰凌晨起登的山友吧」、「半夜根本沒公車可搭，配套呢」，痛批中央「頭痛醫頭，腳痛醫腳」。

知名登山家雪羊今也砲轟，任何一個有腦袋的人，都能看得出來該措施的「手段」和「目的」完全沒關係，就像病人感冒，醫生開香港腳藥叫他吃下去還保證會好一樣荒謬可笑，「只是想讓大家更不方便而減低開車去的藉口，粗糙到笑不出來」。

雪羊痛批，「偉大的交通部不懂，又在敗壞人民對政府的觀感，跟測速治百病是同一個邏輯，有夠昏庸。」並指出，合歡山真正的問題是路太小、停車空間極少又車太多，這個完全無解，只能用各種輔助手段保持車流的移動。

此外，要民眾優先搭大眾運輸工具，但合歡山大眾交通現況「趨近於零」，無法支應人潮，建議學習日本富士山提高熱門時段的大眾運輸密度，並強力取締，才能解決交通違停問題，呼籲內政部要看見「真正的解法，別被萬惡的交通部呼隆」。

圖為合歡山公路光復節連假實施高承載管制狀況，小客車未滿三人無法進入翠峰管制站。圖／仁愛警分局提供
圖為合歡山公路光復節連假實施高承載管制狀況，小客車未滿三人無法進入翠峰管制站。圖／仁愛警分局提供

合歡山 高乘載管制 武嶺

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大選疏運超尖峰時段曝！雙鐵訂位率皆不到5成 防自由座之亂籲分流搭乘

機車待轉格6大亂象曝光！立委批「黑白畫」被迫罰1800元 交通部回應了

平日國旅補助延長使用！業者估使用率僅2成 成效不彰原因曝光

嘉市鬧區中山路 改善違停卻衝擊商圈

相關新聞

平日國旅補助延長至12月底！ 交通部再研議Taiwan Pass加碼方案

平日國旅補助經費15.3億元，預計11月用罄，交通部觀光署今表示，平日住宿補助受到民眾喜愛，執行迄今2個月，全國第2晚連住率已破5成，而4.8萬套的Taiwan Pass 5折方案也將售罄，為延續國旅熱潮，宣布平日住宿及遊樂園留宿方案延長到12月底。

查帕卡颱風最快下周生成！可能路徑曝 將大角度轉向東北機率最高

查帕卡颱風將生成？氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前位於關島東方海域的熱帶擾動，未來幾天逐漸發展、整合，最快下周初可成為颱風。目前預估仍是沿著副熱帶高壓邊緣移動，後期大角度轉向東北機率最高。

平日國旅補助延長使用！業者估使用率僅2成 成效不彰原因曝光

為鼓勵國人多利用平日國旅、錯開假日尖峰時段，交通部觀光署推出平日國旅補助，9月上路、預計11月經費用罄，未料政策推動不如預期，經費至今未用完，將延長至12月底。業者評估，此次補助使用率僅2至3成，並直指平日難請假、2晚補助未強制綁同飯店、實施期間強碰多個連假等，均為效益使用不彰的原因。

北東午後雨彈開轟！低溫探1字頭 專家曝下周強冷空氣抵達這時間最凍

東北季風在下午到晚間逐漸就會來到台灣附近，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，隨著東北季風增強帶動水氣移入，迎風面地區包括大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮以及台東、恆春半島等地，下午到傍晚降雨的機會逐漸提高。桃園往南就比較不受影響，維持多雲到晴的天氣，但是風力也將會變強，尤其沿海、外島地區要留意強陣風出現。

別錯過！統一發票5-6月千萬獎4張未領 兌領期限只到今天

財政部表示，今年5、6月期特別獎（新台幣1000萬元）及特獎（200萬元）中獎發票，目前共有8張未領；未領的千萬大獎4張...

20年沒看過！60歲婦屁股怪怪竟拉出「整條蛔蟲」 醫師也嚇到

60歲婦人如廁拉出整條蛔蟲，醫師驚稱逾20年未見；疾管署指主要經受污染食物、水源或土壤感染，提醒注意衛生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。