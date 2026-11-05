本周末起湊不滿3人別上合歡山 高乘載管制挨轟：有夠昏庸、粗糙

合歡山是熱門景點，周末假日違停、塞車等交通亂象嚴重，內政部與交通部公告11月起實施周末假日高乘載，管制時段車上未滿3人不得上山，引爆民怨；知名登山家雪羊今怒轟交通部「有夠昏庸」，指「該措施，粗糙到讓人笑不出來」。

合歡山能賞杜鵑、追雪、觀星、看日出，且當地武嶺海拔3275公尺是全台公路最高點，驅車可直上，常有車友揪團夜衝，但因山區停車空間有限，路幅狹窄，車流湧進導致違停、塞車等亂象嚴重，被笑稱是「武嶺早市」，甚至爭議頻傳。

今年10月國慶連假，一輛白色賓士「霸停」路中央，擋出後方上百輛車惹眾怒，雖有影像，但警方礙於法規無法開罰遭炎上。經相關單位研議，內政部國家公園署宣布，未來連假比照杜鵑花季實施高乘載，管制時段，車上須滿3人才能通行。

沒想到，上周末（1日）非連續假期，合歡山仍湧現車潮，且因有車輛違停、故障，又造成大塞車，有路過駕駛不滿違停，朝違停車輛怒擲「沾水衛生紙」，引發關注。內政部與交通部3日公告擴大管制，自11月起採周休二日高乘載管制。

合歡山高乘載比照花季模式，管制範圍為台14甲線18公里處翠峰至大禹嶺路段，管制時段原則為每日凌晨0時至上午8時，警方可視車流機動調整，小客車須滿3人才能通行，小貨車載運農產不受限，於本周末也就是11月7日起實施。

國家公園署強調，將持續與交通部及相關單位合作，落實交通管制疏導及違規取締工作，更提醒民眾假日上山時優先利用大眾運輸工具，妥善規畫行程並避開交通尖峰時段，也可考量分流前往清境、鳶峰、小風口等周邊景點，降低交通負荷。

不過，政策尚未正式上路，已引發用路人強烈反彈，群起撻伐並質疑，高乘載跟違停之間有何關連性，直指「3人開車上山同樣可能違停」、「是懲罰凌晨起登的山友吧」、「半夜根本沒公車可搭，配套呢」，痛批中央「頭痛醫頭，腳痛醫腳」。

知名登山家雪羊今也砲轟，任何一個有腦袋的人，都能看得出來該措施的「手段」和「目的」完全沒關係，就像病人感冒，醫生開香港腳藥叫他吃下去還保證會好一樣荒謬可笑，「只是想讓大家更不方便而減低開車去的藉口，粗糙到笑不出來」。

雪羊痛批，「偉大的交通部不懂，又在敗壞人民對政府的觀感，跟測速治百病是同一個邏輯，有夠昏庸。」並指出，合歡山真正的問題是路太小、停車空間極少又車太多，這個完全無解，只能用各種輔助手段保持車流的移動。

此外，要民眾優先搭大眾運輸工具，但合歡山大眾交通現況「趨近於零」，無法支應人潮，建議學習日本富士山提高熱門時段的大眾運輸密度，並強力取締，才能解決交通違停問題，呼籲內政部要看見「真正的解法，別被萬惡的交通部呼隆」。