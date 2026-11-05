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國旅補助延長至年底 Taiwan PASS 五折方案加碼研議中

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
為延續國人住宿及旅遊熱潮，交通部將「平日住宿獎助」與「遊樂園留宿活動」方案延長至2026年12月31日止。聯合報系資料照
為延續國人住宿及旅遊熱潮，交通部將「平日住宿獎助」與「遊樂園留宿活動」方案延長至2026年12月31日止。聯合報系資料照

交通部觀光署5日於行政院會報告「觀光雙輪驅動方案」執行。為延續國人住宿及旅遊熱潮，交通部將「平日住宿獎助」與「遊樂園留宿活動」方案延長至2026年12月31日止，並研議「Taiwan PASS」五折方案加碼，持續捲動國旅熱潮。

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行政院長卓榮泰表示，觀光雙輪驅動方案推動了平日國旅的優惠，強化國際觀光動能。行政院更以33.3億元的經費來投入，引導國人平日的深度旅遊，並吸引高消費國際客能夠重遊，預估可以帶來440萬人次的旅遊，創造374億元觀光產值。

卓榮泰提到，平日國旅優惠上路以來，有效引導旅客早日進行規劃連續住宿以及多日行程，達成全國第二晚連續住宿率突破五成的績效。感謝台南、花蓮、金門、馬祖、澎湖各縣市地方政府，及旅宿業者響應觀光署政策並積極加碼，有效帶動地區的觀光發展。

卓榮泰指示，請交通部繼續推動平日的國旅優惠，將獲得好評的平日住宿補助，還有遊樂園的留宿活動，延長到今年12月31日為止。並加碼規劃Taiwan PASS的五折方案第二波加碼，鼓勵民眾規劃年底出遊，帶動國旅風潮。

他請觀光署繼續推動觀光產業的發展，並督導旅宿業者提升服務品質，透過「百工百業挺國旅」發揮企業號召力。同時請各部會加強協力，包含農業部休閒農場及森林遊樂區，及經濟部推動觀光工廠、活絡商圈等，將傳統景點參訪轉型為深度旅遊以及價值體驗，共創優良品質的旅遊環境。

卓榮泰表示，有關如何在會展經濟、國際會議的經濟，甚至國際運動賽事還有演唱會經濟的前後，加強推銷國內各種套裝的觀光行程，吸引更多國際友人多留在台灣幾天，請觀光署協助旅行業者、飯店業者提早發布訊息，列為未來重要的工作事項。

觀光署表示，國旅補助執行迄今約二個月，外界反應最熱烈的「平日住宿獎助」方案，全國第2晚連住率已破五成，花蓮、澎湖、台東、連江、屏東及金門表現亮眼高於全國平均，達到政策引導國人平日三天兩夜、深入體驗國旅地方故事之目標；「Taiwan Pass」五折方案4.8萬套也即將售罄。

觀光署提到，甫於10月啟動國際自由行重遊客方案，「以舊帶新」吸引12萬人次登記，帶動超過2萬名同行親友，尤以日、韓、港澳客反應熱烈，也帶動來台客源轉型多元發展，擺脫單一市場依賴。

國旅 國旅補助 觀光署

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