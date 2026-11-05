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熟悉的高血壓藥突然缺貨！國產藥接棒 6款替代藥曝光

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
原廠藥缺貨不代表必須停藥，藥師可在符合法規及取得患者同意後，以三同藥品替代調劑，確保慢性病治療不中斷。圖／南投縣政府提供
原廠藥缺貨不代表必須停藥，藥師可在符合法規及取得患者同意後，以三同藥品替代調劑，確保慢性病治療不中斷。圖／南投縣政府提供

全球藥品供應鏈不穩，部分進口及原廠藥品出現短缺，讓慢性病患者擔心無藥可用。南投縣衛生局指出，近期常用高血壓複方藥品「易安穩膜衣錠5/160毫克」因藥廠製造延誤採取控貨，目前國內有6款符合「三同」條件的藥品可替代，呼籲患者切勿因缺藥自行停藥或減量。

衛生局指出，所謂「三同藥品」，是指與原處方藥具有相同成分、相同含量及相同劑型的學名藥。國內相關藥品製造廠均符合國際PIC/S GMP標準，上市前也須通過衛福部食藥署生體相等性（BE）審查，確認藥品在人體內的療效與安全性與原廠藥相當，民眾不必因為廠牌不同而過度擔心。

依藥事法及全民健康保險醫療辦法第26條規定，若醫師開立的處方箋未註明「不可替代」，遇到原藥品缺貨或藥局未備貨時，藥師可依法以相同成分、含量及劑型的其他廠牌藥品替代調劑，但須向民眾詳細說明，並取得同意。

以近期缺貨的易安穩為例，目前國內共有6款三同藥品可供選擇，包括生達「壓立平膜衣錠」、永信「安普新膜衣錠」、永勝「安沛穩膜衣錠」、亞培「易德壓悅膜衣錠」、中國化學「安壓雙好膜衣錠」，以及裕利「道脈樂膜衣錠」，劑量均為5/160毫克，其中前5款為國產藥品。

衛生局表示，提高學名藥使用率是國際趨勢，美國、歐洲及日本的學名藥使用率約達六至九成。透過不同廠牌藥品互相支援，可增加藥品供應彈性，降低單一藥廠供貨異常對患者造成的衝擊，也有助於合理控制醫療支出。民眾在社區藥局就能透過藥師協助取得替代藥品，不必為了換藥奔波醫院重新開立處方。

衛生局長陳南松提醒，慢性病患者應遵照醫囑按時服藥、定期量測血壓，切勿因藥品外觀或廠牌改變，或一時買不到熟悉的藥品，就自行停藥、減量。若領藥時遇到原廠藥缺貨，可主動詢問藥師是否有符合規定的三同藥品替代，讓治療不中斷。

學名藥 衛生局 缺貨

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