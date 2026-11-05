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政院拍板平日國旅優惠延至年底 「TaiwanPASS」5折方案再加碼

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
交通部報告「觀光雙輪驅動方案」執行成果，方案擴大加碼並延長至年底。記者黃婉婷／攝影
交通部報告「觀光雙輪驅動方案」執行成果，方案擴大加碼並延長至年底。記者黃婉婷／攝影

交通部觀光署投入33.3億元推動「觀光雙輪驅動方案執行情形」，原先平日住宿獎助、遊樂園留宿活動方案期限至11月底，考量民眾反應熱烈，確定延長至今年12月31日止，並研議「Taiwan PASS」5折方案加碼，持續捲動國旅熱潮。

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交通部觀光署今日赴行政院會報告「觀光雙輪驅動方案執行情形」。觀光署說，此方案藉由平日國旅優惠與強化國際觀光動能雙輪齊動，發揮點火效應，引導國人平日深度旅遊、吸引高消費國際客重遊，擴大觀光內需，預估帶動440萬人次消費、創造374億元觀光產值。

觀光署指出，此方案原預定今年上半年推出，為配合立法院於8月中旬預算通過後，旋即於9月1日上路。執行迄今約2個月，外界反應最熱烈的「平日住宿獎助」方案，全國第2晚連住率已破5成，其中花蓮、澎湖、台東、連江、屏東及金門表現亮眼高於全國平均，達到政策引導國人平日三天兩夜、深入體驗國旅地方故事目標；而「Taiwan Pass」五折方案4.8萬套也即將售罄。

為延續國人住宿及旅遊熱潮，觀光署說，交通部將平日住宿獎助與遊樂園留宿活動方案延長，今年12月31日止，並研議「Taiwan PASS」5折方案加碼，持續捲動國旅熱潮。此外，甫於10月啟動國際自由行重遊客方案，「以舊帶新」吸引12萬人次登記，帶動超過2萬名同行親友，尤以日、韓、港澳客反應熱烈，也帶動來台客源轉型多元發展，擺脫單一市場依賴。

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