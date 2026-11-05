平日國旅補助延長至12月底！ 交通部再研議Taiwan Pass加碼方案

平日國旅補助經費15.3億元，預計11月用罄，交通部觀光署今表示，平日住宿補助受到民眾喜愛，執行迄今2個月，全國第2晚連住率已破5成，而4.8萬套的Taiwan Pass 5折方案也將售罄，為延續國旅熱潮，宣布平日住宿及遊樂園留宿方案延長到12月底。

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觀光署投入33.3億元推動「觀光雙輪驅動方案」，今於行政院會報告其執行狀況。觀光署表示，盼藉由「平日國旅優惠」與「強化國際觀光動能」雙輪齊動發揮點火效應，引導國人平日深度旅遊、吸引高消費國際客重遊，擴大觀光內需，預估帶動440萬人次消費、創造374億元觀光產值。

觀光署指出，本方案原預定今年上半年推出，但配合立法院於8月中旬預算通過後，本署旋即於9月1日上路，執行迄今約2個月，外界反應最熱烈的「平日住宿獎助」方案，全國第2晚連住率已破5成，其中花蓮、澎湖、台東、連江、屏東及金門表現亮眼高於全國平均，已達到政策引導國人平日3天2夜、深入體驗國旅地方故事的目標。

另外，「Taiwan Pass」5折方案4.8萬套也即將售罄。為延續國人住宿及旅遊熱潮，交通部將「平日住宿獎助」與「遊樂園留宿活動」方案延長至今年12月31日止，並研議「Taiwan PASS」5折方案加碼，以持續捲動國旅熱潮。

觀光署也指出，10月啟動的國際自由行重遊客方案，「以舊帶新」吸引12萬人次登記，帶動超過2萬名同行親友，尤以日、韓、港澳客反應熱烈，也帶動來台客源轉型多元發展，擺脫單一市場依賴。

觀光署表示，觀光是展現國家軟實力的基石，期許透過「部部有觀光」的跨部會合作，以及交通部觀光署「質量並進、價值升級」核心策略，持續提升臺灣觀光整體服務品質，深化臺灣多元旅遊魅力。