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20年沒看過！60歲婦屁股怪怪竟拉出「整條蛔蟲」 醫師也嚇到

聯合新聞網／ 綜合報導
60歲婦人如廁時，突然感覺屁股有異物，沒想到伸手一摸，竟拉出一條長長的蛔蟲，嚇得她趕緊就醫。 圖／AI生成
60歲婦人如廁時，突然感覺屁股有異物，沒想到伸手一摸，竟拉出一條長長的蛔蟲，嚇得她趕緊就醫。 圖／AI生成

上廁所竟然拉出一條蟲！醫師陳子安近日分享一宗罕見病例，一名年約60歲的婦人如廁時，突然感覺屁股有異物，沒想到伸手一摸，竟拉出一條長長的蛔蟲，嚇得她趕緊就醫。讓醫師驚訝的是，婦人不僅住在都會區，也沒有前往衛生條件較差地區旅遊的經驗，卻意外感染蛔蟲，讓他直呼「我已經二十多年沒看過蛔蟲了」。照片曝光後引發網友熱議，不少人看傻眼，紛紛驚呼「我還以為是蚯蚓」、「早餐都快吐出來了」。

60歲婦如廁拉出整條蛔蟲 醫師驚呼20多年沒見過

大腸直腸外科醫師陳子安近日在臉書分享一張照片，透露一名年約60歲的女性病患，日前上廁所時突然感覺肛門附近有異物，伸手觸摸後竟拉出一條長長的蟲體，嚇得她趕緊前往醫院求診。

陳醫師指出，自己已經超過20年沒看過蛔蟲病例，沒想到在21世紀的台灣，竟然還會遇到這樣的情況。

更令他不解的是，這名婦人平時居住在都會區，也沒有前往衛生條件較差地區旅遊的經驗，生活背景看似平凡，卻仍感染蛔蟲，讓他忍不住疑惑「到底是怎麼感染的，實在難以理解」。

陳醫師也藉此提醒，若民眾出現不明原因的體重減輕、腹痛、腹脹或消化不良等症狀，仍不能完全排除寄生蟲感染的可能性，必要的相關檢查不能省略。

蛔蟲照片嚇壞網友 有人驚呼：以為是蚯蚓

照片曝光後，立刻引起網友熱烈討論，不少人第一次看到蛔蟲的真實模樣，紛紛留言「嚇到吃手手」、「人生第一次看到蛔蟲本人」、「早上讓我在早餐時刻看到這個，對嗎」、「不說牠是蛔蟲，我還以為是蚯蚓」、「我想吐了」。

也有網友好奇，婦人究竟是如何感染蛔蟲，猜測是否與飲用山泉水、地下水，或食用未洗乾淨的生菜有關，甚至有人懷疑是吃生魚片、生猛海鮮所致。

此外，這張照片也勾起不少人的童年回憶，有網友表示「小時候看過哥哥拉出一條」、「小時候有一次蛔蟲還從我的鼻孔跑出來」、「小時候大多數人都經歷過的惡夢」，還有人透露，學生時期在寄生蟲學課程中學到蛔蟲的學名Ascaris lumbricoides，至今仍印象深刻。

蛔蟲怎麼感染的？疾管署揭主要傳染途徑

根據衛生福利部疾病管制署資料，蛔蟲是常見的腸道寄生蟲之一，主要寄生於人體小腸，成蟲呈長條圓柱狀，部分雌蟲體長可達30公分以上。

蛔蟲主要透過糞口途徑感染。當人類糞便中的蛔蟲卵污染土壤、水源或農作物，民眾又食用未充分清洗的蔬果、飲用遭污染的水，或接觸受污染的土壤後沒有確實洗手，就可能在不知情的情況下將具有感染力的蟲卵吃進體內。

蟲卵進入人體後，會在腸道孵化成幼蟲，再經由血液循環移行至肺部，隨後沿呼吸道向上移動，被再次吞入消化道，最後在小腸發育成蟲。

值得注意的是，蛔蟲與部分透過生魚片、未熟肉類感染的寄生蟲不同，主要感染途徑是吃入受污染的蟲卵。因此，網友猜測婦人可能因生食海鮮而感染，目前並沒有足夠證據可以證實。

腹脹、腹痛、體重減輕要注意 預防蛔蟲牢記衛生習慣

疾管署指出，台灣過去曾有蛔蟲感染流行的情況，不過隨著環境衛生改善、寄生蟲防治及衛生教育普及，感染情形已大幅減少。

蛔蟲感染初期不一定會出現明顯症狀，部分患者可能有腹痛、腹脹、噁心等腸胃不適；若感染蟲體數量較多，還可能導致營養吸收受到影響，甚至發生腸阻塞等嚴重併發症。幼蟲在體內移行期間，也可能引起咳嗽等呼吸道症狀。

若懷疑感染蛔蟲，醫師可透過糞便檢查尋找蟲卵，並視情況使用驅蟲藥物治療。

至於日常預防方式，民眾應養成飯前、便後及接觸泥土後確實洗手的習慣，蔬果食用前充分清洗，飲用安全的水，並避免食用可能受到糞便污染的食物。

即使現代台灣的生活環境已大幅改善，寄生蟲感染仍非完全不可能。若出現持續不明原因的腸胃不適、體重減輕，或在糞便中發現疑似蟲體，仍應就醫檢查，確認病因。

蛔蟲 醫師

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