平日國旅補助延長使用！業者估使用率僅2成 成效不彰原因曝光

為鼓勵國人多利用平日國旅、錯開假日尖峰時段，交通部觀光署推出平日國旅補助，9月上路、預計11月經費用罄，未料政策推動不如預期，經費至今未用完，將延長至12月底。業者評估，此次補助使用率僅2至3成，並直指平日難請假、2晚補助未強制綁同飯店、實施期間強碰多個連假等，均為效益使用不彰的原因。

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交通部觀光署投入33.3億元推動「觀光雙輪驅動方案」，包含國旅補助經費23億元，其中平日住宿補助15.3億元；國際客補助經費10.3億元，涵蓋國際旅客重遊、會展順道旅遊、獎勵旅遊加碼及國際標竿型演唱會支持等。

平日住宿補助今年9月上路，觀光署預估11月經費用罄。未料，行政院今召開記者會宣布使用期限延長至12月31日，顯見使用成效不彰，政策推動不如預期。

針對平日住宿補助政策推動不佳，中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長洪崇元點出多個原因，包含政策設計不符合在地觀光效益，未強制限制「同飯店連住2晚」、制度複雜造成業者困擾；宣傳時間過短、強碰多個連假，實際可用時間少；加碼效益偏向離島與特定地區；政策宣傳及形象澄清不足等。

洪崇元表示，過去推動春遊、秋冬補助或疫情期間補助，觀光署均會與業者開會研討，但此次推動平日國旅補助政策時，觀光署近1年未邀集各縣市理事長溝通，還無視業者提出的建議。

洪崇元說，原先業者們建議補助應綁定在同一家旅館，才能帶動消費者在當地深入消費3天2夜，但觀光署執意「允許2天入住不同飯店」，導致許多民眾只住一晚領800元補助就離開，無法有效帶動地方觀光與周邊產業效益，評估此次補助使用率僅2至3成，對本島旅館業者業績提升少之又少。

現行補助政策為第1晚800元、第2晚1200元且可換飯店，洪崇元表示，由於不確定旅客是拿到800或1200元補助，導致業者現場會有認定及核銷的混亂。

洪崇元表示，平日國旅補助本意是盼民眾錯開假日尖峰時段，並計畫於今年3、4月旅遊淡季時實施，但因中央經費審查一再被阻擋、拖延，直到9月才上路。

洪崇元進一步指出，9月上路後，不僅宣傳時間過短，還一連碰到好幾個連假，包含中秋教師連假、國慶連假、光復連假等，連假期間無法使用補助，導致實質可使用的平日時段被稀釋、分散。

此外，各縣市為配合中央政策提前宣布加碼措施，不僅讓民眾錯亂，還出現「地方補助用罄，中央政策姍姍來遲」現象，導致效益打折；離島如澎湖、金門、小琉球等加碼比本島更多，因此人潮轉移，對本島城市型旅館無實質幫助。

洪崇元也觀察到，國人對於「台灣國旅高房價」印象深刻，政府卻無大力協助澄清，導致民眾對國旅維持高價負面印象，加上國人平日請假更傾向於「直接出國」，不在意平日住宿補助，對國旅振興有限，反而造成機票一票難求、機場出境人數暴增的情況。

旅宿業者李奇嶽也表示，國人平日請假不易，特休珍貴，加上周五無納入平日補助，導致多數人只使用一晚補助。另外，先前旅遊補助為第一晚1000元、第二晚1000元，此次降至第一晚800元、第二晚1200元，對平日請假不易，只會使用一晚補助的民眾來說，誘因較低。

為鼓勵國人多利用平日國旅、錯開假日尖峰時段，交通部觀光署推出平日國旅補助，各縣市也配合中央政策宣布加碼措施。圖／台東縣政府提供