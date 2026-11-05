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全台有近500萬人睡眠障礙 醫：睡眠壓力+生理時鐘幫助大腦夜間關機

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
精神科醫師楊聰財提醒，睡眠並非單純讓身體休息，而是大腦進行記憶整理、情緒調節及身體修復的重要過程。圖／123RF
精神科醫師楊聰財提醒，睡眠並非單純讓身體休息，而是大腦進行記憶整理、情緒調節及身體修復的重要過程。圖／123RF

台灣有近500萬的人有睡眠障礙問題，失眠已成為國病。精神科醫師楊聰財提醒，睡眠並非單純讓身體休息，而是大腦進行記憶整理、情緒調節及身體修復的重要過程，長期睡眠不足可能增加健康風險，民眾應正視睡眠問題，避免疲勞影響日常生活與工作表現。

面臨輪班、夜班、工作壓力及高度情緒勞動者，容易出現睡眠不足、睡眠品質不佳等問題，不僅影響白天精神，也可能進一步衝擊注意力、記憶力及身心健康。楊聰財表示，現代人工作時間長、生活壓力大，除了需要處理大量資訊，也必須面對人際關係、工作責任及突發狀況，即使下班後，大腦仍可能持續思考白天發生的事情。

而睡眠並非大腦完全停止運作，而是進入重要的維護與調節階段。楊聰財說，人在睡眠期間，大腦會整理白天接收的資訊、鞏固記憶，並參與情緒調節，熬夜不只是少睡幾個小時，也代表身體進行正常修復與調節，即使事後補眠，也不代表能完全抵銷長期睡眠不足的影響。

他說明，睡眠主要受到兩套系統調節，一是睡眠壓力，清醒時間愈長，通常愈容易產生睡意；二是生理時鐘，負責調節人體何時清醒、何時容易入睡，其中光線是重要的調節訊號。如果白天長時間睡眠、夜間持續接觸強光，或休假日與工作日作息差距過大，都可能影響生理時鐘，使睡眠變得不規律。因此，改善睡眠不能只看上床時間，也應注意白天活動、光照、午睡及起床時間。

至於睡眠周期，楊聰財表示，一晚睡眠會經歷多個周期，包括非快速動眼睡眠及快速動眼睡眠，一般而言，夜間前段較容易出現較多深睡眠，後段快速動眼睡眠比例則通常增加，兩者各有不同功能，不能單純追求某一階段的睡眠數字。他也提醒，智慧手錶的睡眠分期是透過感測器推估，只適合觀察趨勢，不能取代正式睡眠檢查。

楊聰財指出，多數成年人每晚應以至少7小時睡眠作為重要參考，許多成人適合睡足7至9小時，但睡眠是否足夠，不應只看時數，也要觀察起床後是否恢復精神、白天是否容易打瞌睡，及注意力與情緒能否維持穩定。若每天只能睡5至6小時，即使自認已經習慣，也不代表大腦的反應及判斷能力已完全恢復。

此外，有些人即使睡滿8小時，白天仍感到疲倦，可能與睡眠中斷、阻塞型睡眠呼吸中止症、輪班造成的生理時鐘錯位、憂鬱或焦慮、慢性疼痛，以及藥物或其他身體疾病有關。

楊聰財提醒，睡眠不足也會影響大腦維持注意力、整合資訊及抑制衝動的能力，使專注力、反應速度、工作記憶與判斷能力下降，情緒也可能變得敏感、煩躁，甚至更容易對負面刺激產生反應。疲勞可能影響工作效率、溝通及判斷，形成效率下降、延後下班、進一步犧牲睡眠的惡性循環。

他說，睡眠與免疫、食慾、血糖、血壓及心血管健康密切相關，長期睡眠不足也與多種慢性健康問題存在關聯。民眾除了維持規律作息，也應將健康飲食、適度運動、慢性病追蹤及心理支持納入日常生活，才能維持身心修復力與長期健康。

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