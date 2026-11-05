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邊緣人互「繪」…做工的人攜手關愛之家彩繪未來 盼弱弱相助

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
關愛之家與攸惜協會合作「邊緣人互助『繪』」活動，揉合社會邊緣生命的堅毅與希望。圖／台灣關愛基金會提供
關愛之家與攸惜協會合作「邊緣人互助『繪』」活動，揉合社會邊緣生命的堅毅與希望。圖／台灣關愛基金會提供

月初，多名曾身處街頭、如今在台北市攸惜關懷協會協助下，重拾自主生活與尊嚴的大哥哥、大姐姐，與其創辦人林立青一起走入關愛之家，帶領孩子們彩繪繪本、分享彼此的生命故事。這場名為「邊緣人互助『繪』」的活動，揉合了兩群社會邊緣生命的堅毅與希望。

台灣關愛基金會表示，活動中，滿足（化名）緊緊黏著攸惜關懷協會的小靜（化名）姐姐，她握著滿足的小手，一筆一畫地在畫冊上留下色彩。

滿足一出生就面臨無國籍困境，更因羊膜帶症候群，手部帶著先天性的發育不全與病變。基金會接起這個脆弱的生命，為她取名滿足，寄予最深切的圓滿與祝福。如今兩歲的她，即便小小的手掌帶有殘缺，需要陪伴與協助，仍然安穩、愉快地在小靜姐姐懷裡塗鴉。

因患有「梅尼爾氏症」而失聰的小靜說，自己在一年多前，透過友人介紹攸惜協會，做著有意義的工作，取諸社會，用諸社會，是很令人欣慰的事。自己身為單親家庭的母職角色，前來台灣關愛基金會陪伴孩子，也抱著「將心比心」的念頭，當孩子們幾乎將自己當成樹木，掛在身上討抱抱，互相依偎的感覺很好。

台灣關愛基金會創辦人楊婕妤多年來秉持「助人沒有條件」的理念，從早年的愛滋感染者照顧，延伸至如今不分國籍的孩子。楊婕妤表示，生命不論出身都擁有相同的尊嚴，自己早年也有過藝術夢，只是從畫本慢慢變成了自己的人生，這幅畫正是現在為孩子們築起的「家」，讓如滿足般身處困境的孩子，能在溫暖包覆下茁壯。

作家、攸惜關懷協會創辦人林立青，透過洗地清潔等的勞動機會，協助無家者與高關懷族群建立自力更生的能力。林立青說，攸惜與關愛所照護的弱勢群體緊密相扣，兩者皆在修補社會安全網中最脆弱的缺口。當攸惜的夥伴帶著勞動與尊嚴走入關愛之家，與弱勢寶寶並肩創作，正詮釋了「以工作換取尊嚴、以互助對抗貧窮」的核心價值，曾經的受助者也能成為傳遞溫暖的力量。

台灣關愛基金會說，每一個生命的誕生都值得被祝福，邀請各界支持弱勢群體與「不分國籍兒童全日型照顧計畫」，讓每一位孩子都能在充滿愛與安全的環境中成長。詳情可見台灣關愛基金會官網： https://www.twhhf.org/ ，或電洽02-2738-9600分機17呂先生。

彩繪 邊緣人 繪本

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