深海探測設備落海遺失多年未補足 吳沛憶促加速採購 國研院：盡快完成

國研院海洋中心購置的3000公尺級深海工作型水下遙控無人載具（ROV），2022年10月執行任務時落海遺失，新設備預計2028年6月才能驗收。立法委員吳沛憶今天質詢表示，保險理賠訴訟與設備採購可以同步進行，要求加速辦理，避免影響學研團隊深海探測需求。國研院長蔡宏營表示，將盡快完成採購。

海洋中心為因應深海探測及水下工程作業需求，自2012年起陸續購置3000公尺級ROV及相關設備，金額共1億5429萬餘元。設備整合水下攝影機、照相機、水下定位系統及聲納等高階科學探測儀器，具備深海觀測、樣品採集及水下作業能力，可支援海洋能源探勘、海底纜線勘查、科研設備布放與修復、事故偵查等任務。

該設備自2018年起配合勵進研究船執行深海調查計畫，2019年至2021年間共執行5個航次、累計35天，協助學研團隊完成南沖繩海槽高精度探測、高畫質影像拍攝及樣本採集等作業。

不過，ROV於2022年10月執行任務期間，因受天候影響落海遺失。海洋中心之後改以自研自製ROV搭配500公尺級絞機，執行500公尺以內海域探勘，原有3000公尺級深海作業能力仍待補足。吳沛憶今天至立法院教文會質詢時關心此案。

蔡宏營說，事故後經過3次打撈，至2023年仍未尋獲設備，因此向保險公司申請理賠，但保險公司拒絕理賠，國研院已於2024年提起訴訟。同時啟動新ROV研發。

蔡宏營表示，原先若能取得理賠金，即可用於重新購置設備，但因未獲理賠，已於2024年提出政府預算需求，並獲立法院支持2026年至2028年間的經費。

依採購規畫，海洋中心2024年提出購入3000公尺級ROV，配合計畫經費期程，預計2026年6月辦理採購、2028年6月驗收，距原設備落海將近6年。

吳沛憶指出，保險訴訟與採購並非不能同步推進，從2022年設備遺失，到2024年提出採購計畫，再到2028年才能完成驗收，等待時間過長，應在可執行範圍內加快進度。蔡宏營承諾，將盡速完成採購。