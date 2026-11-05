北東午後雨彈開轟！低溫探1字頭 專家曝下周強冷空氣抵達這時間最凍

東北季風在下午到晚間逐漸就會來到台灣附近，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，隨著東北季風增強帶動水氣移入，迎風面地區包括大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮以及台東、恆春半島等地，下午到傍晚降雨的機會逐漸提高。桃園往南就比較不受影響，維持多雲到晴的天氣，但是風力也將會變強，尤其沿海、外島地區要留意強陣風出現。

今天白天的溫度仍沒有太大變化，他說，比較會開始下降轉涼應該要從晚上起才會出現，而且以北台灣感受相對比較明顯一些，預估今晚到明天清晨，嘉義以北到宜蘭一帶空曠地區低溫有機會降到17至19度左右。

周六是24節氣的立冬。吳聖宇表示，明天、周六東北季風預期還會更強一些，明晚到周六白天迎風面降雨有機會更明顯，尤其明晚到後天上午之間在基隆北海岸、宜蘭、花蓮一帶可能有局部較多累積雨量機會，其他地方的天氣仍沒有太大變化，維持多雲到晴天氣。各地沿海、外島地區要留意較強陣風。

明天、周六北台灣溫度較涼，他說，桃園、大台北、基隆北海岸以及宜蘭一帶白天高溫在23至25度左右，新竹、苗栗以及花蓮一帶白天高溫26至28度，台中以南到高屏、台東一帶白天高溫仍有29至31度或以上。夜晚清晨在嘉義以北到宜蘭空曠地區持續會有17至19度低溫出現的機會，南部及花東縱谷空曠地區也可能有20度上下的低溫機會，中南部地區留意較為明顯的日夜溫差變化。

吳聖宇表示，周日東北季風減弱，風向也短暫轉為偏東風，迎風面降雨減少，並且比較偏向宜花東一帶的局部短暫陣雨。下周一下午到晚間，東北季風又將再度增強，並且可能要持續下周三左右。這波東北季風的強度將會比較強一些，預期屆時天氣變化主要仍集中在迎風面地區，其他地方雲量較為增多，不過降雨的機會仍低。

他說，東北季風在下周二最明顯，下周二晚間到下周三清晨冷空氣也相對較強一些，應該會是溫度的低點，嘉義以北到宜蘭一帶的露點溫度有可能降到13至15度，氣象署對於當晚都市地區低溫也已經預報到18至20度，因此空曠地區的氣溫是否可能會較大範圍降到16至17度或以下值得注意。

不過，他表示，冷空氣到下周三白天就會逐漸減弱，預期下周三晚間到下周四清晨的溫度應該就會比較上升。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。