快訊

一眨眼又十年：香港重判黃之鋒等到40歲才能出獄

台灣松下湖口工廠爆炸大火！重機具開挖尋獲1失聯者 碳化嚴重待驗身分

酒駕拒測累犯遲不下車 警拔槍嚇阻開罰42萬

聽新聞
0:00 / 0:00

你有在711消費嗎？4張千萬未兌領大獎今天逾期

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

2026年5、6月期統一發票領獎期限於5日截止，根據財政部統計，4張1000萬元特別獎、4張200萬元特獎，以及5張100萬元雲端發票專屬獎，共計13張百萬元以上大獎發票尚未兌領。其中，7-ELEVEN開出的未兌領大獎就有四張，還有民眾只花10元購買飲品，就幸運獲得200萬元大獎。

據財政部統計，2026年5、6月期統一發票中，未兌領的1000萬元特別獎有4張，消費地點分別為Google Play的應用程式620元發票、新北市三重區中正北路雅馨蛋糕烘焙開出的312元發票、苗栗縣三義鄉西湖村7-ELEVEN的150元發票及雲林縣斗南鎮中山路屈臣氏528元發票。

200萬元特獎同樣有4張未領，包含桃園市桃園區文中路7-ELEVEN文福門市開出的10元飲品發票、臺中市外埔區水美路萊爾富開出的97元發票、臺南市中西區永福路 1段7-ELEVEN開出的154元發票、高雄市小港區民益路7-ELEVEN開出的110元發票。

另外，100萬元雲端發票專屬獎還有5張未兌領，消費通路包括App Store、蝦皮購物、車麻吉、Uber Eats及7-ELEVEN，提醒民眾儘速兌領。

消費 統一發票 7-Eleven

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

別錯過！統一發票5-6月千萬獎4張未領 兌領期限只到今天

刮刮樂新品登場「獎金射手」「猜拳高手」 每張售價200元

力拚8年創2千億商機！「2026台中購物節」10/24-12/25盛大登場

寒舍集團搶攻ITF旅展商機 天天限量50組餐宿券5折起

相關新聞

平日國旅補助延長至12月底！ 交通部再研議Taiwan Pass加碼方案

平日國旅補助經費15.3億元，預計11月用罄，交通部觀光署今表示，平日住宿補助受到民眾喜愛，執行迄今2個月，全國第2晚連住率已破5成，而4.8萬套的Taiwan Pass 5折方案也將售罄，為延續國旅熱潮，宣布平日住宿及遊樂園留宿方案延長到12月底。

查帕卡颱風最快下周生成！可能路徑曝 將大角度轉向東北機率最高

查帕卡颱風將生成？氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前位於關島東方海域的熱帶擾動，未來幾天逐漸發展、整合，最快下周初可成為颱風。目前預估仍是沿著副熱帶高壓邊緣移動，後期大角度轉向東北機率最高。

平日國旅補助延長使用！業者估使用率僅2成 成效不彰原因曝光

為鼓勵國人多利用平日國旅、錯開假日尖峰時段，交通部觀光署推出平日國旅補助，9月上路、預計11月經費用罄，未料政策推動不如預期，經費至今未用完，將延長至12月底。業者評估，此次補助使用率僅2至3成，並直指平日難請假、2晚補助未強制綁同飯店、實施期間強碰多個連假等，均為效益使用不彰的原因。

北東午後雨彈開轟！低溫探1字頭 專家曝下周強冷空氣抵達這時間最凍

東北季風在下午到晚間逐漸就會來到台灣附近，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，隨著東北季風增強帶動水氣移入，迎風面地區包括大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮以及台東、恆春半島等地，下午到傍晚降雨的機會逐漸提高。桃園往南就比較不受影響，維持多雲到晴的天氣，但是風力也將會變強，尤其沿海、外島地區要留意強陣風出現。

別錯過！統一發票5-6月千萬獎4張未領 兌領期限只到今天

財政部表示，今年5、6月期特別獎（新台幣1000萬元）及特獎（200萬元）中獎發票，目前共有8張未領；未領的千萬大獎4張...

電動三輪車能搭捷運？網見乘客「雙腳能走」質疑 北捷揭規定

紅色電動三輪車搭捷運引發爭議，北捷表示符合資格的行動輔具可進站，限速5公里，不能僅憑外觀判定是否違規。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。