你有在711消費嗎？4張千萬未兌領大獎今天逾期

2026年5、6月期統一發票領獎期限於5日截止，根據財政部統計，4張1000萬元特別獎、4張200萬元特獎，以及5張100萬元雲端發票專屬獎，共計13張百萬元以上大獎發票尚未兌領。其中，7-ELEVEN開出的未兌領大獎就有四張，還有民眾只花10元購買飲品，就幸運獲得200萬元大獎。

據財政部統計，2026年5、6月期統一發票中，未兌領的1000萬元特別獎有4張，消費地點分別為Google Play的應用程式620元發票、新北市三重區中正北路雅馨蛋糕烘焙開出的312元發票、苗栗縣三義鄉西湖村7-ELEVEN的150元發票及雲林縣斗南鎮中山路屈臣氏528元發票。

200萬元特獎同樣有4張未領，包含桃園市桃園區文中路7-ELEVEN文福門市開出的10元飲品發票、臺中市外埔區水美路萊爾富開出的97元發票、臺南市中西區永福路 1段7-ELEVEN開出的154元發票、高雄市小港區民益路7-ELEVEN開出的110元發票。

另外，100萬元雲端發票專屬獎還有5張未兌領，消費通路包括App Store、蝦皮購物、車麻吉、Uber Eats及7-ELEVEN，提醒民眾儘速兌領。