電動三輪車能搭捷運？網見乘客「雙腳能走」質疑 北捷揭規定

電動三輪代步車竟然也能搭捷運？近日一名網友在臉書社團「爆料公社」分享照片，只見一輛紅色電動三輪代步車準備駛入捷運車廂，讓他忍不住質疑，乘客看起來沒有使用拐杖，甚至還能用雙腳協助移動車輛，是否真的有搭乘需求？貼文曝光後掀起熱議，不少網友認為，身心障礙不一定能從外表判斷，不應隨意質疑他人。至於電動代步車究竟能不能搭捷運？其實台北捷運早有相關規範。

紅色電動三輪車準備上捷運 網友質疑：真的可以嗎？

一名網友近日在臉書社團「爆料公社」貼出照片並發文表示，自己看見一輛紅色電動三輪代步車準備駛入捷運車廂，讓他相當驚訝，直呼「真的假的，微型機車也上捷運？」

原PO指出，照片中的乘客看起來並未使用拐杖，甚至還能利用雙腳向後推動車輛，讓他對乘客是否真正需要行動輔具產生疑問，並認為台北捷運應該多加留意相關情況。

電動代步車能搭捷運？網友吵翻：有些障礙外表看不出來

照片曝光後，隨即引發網友熱烈討論，不少人對電動三輪代步車是否能進入捷運站感到好奇，紛紛留言「能，還能搭電梯」、「比這更大台的都看過，認真覺得這東西根本不能進捷運站才對」、「想入站很簡單，要求要拿出身障卡證明」，也有人主張應加強管理，以免一般電動車輛混入捷運系統。

不過，更多網友提醒，身心障礙或行動不便不一定能從外表判斷，更不能單憑乘客能否站立、走路或使用雙腳，就認定對方不需要行動輔具。

有網友表示「就當他是真的身障人士吧，不然怎麼辦」、「所謂殘障並不是外觀一定看得出來，比如心臟問題」、「有些殘，是你肉眼看不到的」，認為外界應給予行動不便者更多尊重與同理心。

另外，也有曾使用代步車搭乘捷運的網友分享經驗，表示過去進站時曾被要求出示身心障礙證明，但也坦言無法確定照片中的乘客是否具有相關資格。

北捷揭電動代步車搭乘規定 符合資格可進站、限速5公里

究竟電動三輪代步車能不能搭捷運？根據台北捷運公司公布的旅客搭乘規範，一般旅客不得在捷運站及車廂內攜帶或乘坐車輛、電動車及其他類似動力機具，但若屬於符合規定的行動輔具，則有例外。

北捷指出，領有身心障礙證明、行動不便或其他經公司許可的旅客，可使用坐乘式輪椅、代步車等行動輔具，在車站內緩速通行。因此，並非所有電動三輪車都禁止進站，關鍵在於使用者是否符合規定，以及車輛是否屬於允許使用的行動輔具。

此外，北捷也提醒，使用輪椅及電動代步車的旅客，在車站內行駛時應維持時速5公里以下，避免發生碰撞，影響其他旅客或捷運設備安全。

至於搭乘無障礙電梯，北捷指出輪椅及代步車應符合安全空間限制，寬度不超過90公分、長度不超過150公分，並避免在車輛上懸掛過多物品，以免影響電梯門正常開關。