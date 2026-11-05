別錯過！統一發票5-6月千萬獎4張未領 兌領期限只到今天

財政部表示，今年5、6月期特別獎（新台幣1000萬元）及特獎（200萬元）中獎發票，目前共有8張未領；未領的千萬大獎4張發票中，有幸運兒花150元在7-ELEVEN買飲料，兌領期限為今年11月5日。

財政部提醒，仍在兌領期限內的115年5、6月特別獎及特獎中獎發票，目前各有4張未領，兌領期限至115年11月5日止。

據財政部統計，截至目前，5、6月期未領的特別獎（1000萬元）發票，包括民眾在Google Play花費620元購買應用程式的發票、新北市三重區中正北路雅馨蛋糕烘焙開出的312元發票，苗栗縣三義鄉西湖村7-ELEVEN的150元飲品發票，以及雲林縣斗南鎮中山路Watsons屈臣氏開出的528元發票。

未領特獎（200萬元）發票也有4張，包括桃園市桃園區文中路7-ELEVEN開出的10元發票、台中市外埔區水美路Hi-Life萊爾富開出的食品97元發票、台南市中西區永福路7-ELEVEN開出的飲品154元發票，以及高雄市小港區民益路7-ELEVEN開出的菸品110元發票。

今年5、6月統一發票中獎號碼分別是特別獎38548029，特獎10138845，領獎期間自115年8月6日起至115年11月5日止。