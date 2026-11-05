國台交攜手劉孟捷再現布拉姆斯經典 奇美名琴獻聲

國立台灣交響樂團（NTSO）將攜手旅美鋼琴家劉孟捷演出作曲家布拉姆斯「D小調第1號鋼琴協奏曲」，這場音樂會在奇美文化基金會贊助下，將有8把小提琴、中提琴及大提琴等名琴獻聲。

根據NTSO新聞資料，這場音樂會由法國土倫歌劇院（Opéra de Toulon）音樂總監范努斯敦（VictorienVanoosten）客席指揮，而劉孟捷10年前曾在恩師、已故指揮家陳秋盛執棒下演出同一曲目；劉孟捷表示，布拉姆斯（Johannes Brahms）的音樂是內心深處共感表達，無須刻意雕琢，自然動人。

NTSO團長歐陽慧剛說，非常期待劉孟捷經10年歲月與人生歷練後再度合作NTSO，激盪出新藝術火花。下半場將演出捷克作曲家德弗札克（AntonínLeopold Dvořák）「G大調第8號交響曲」（SymphonyNo. 8 in G Major, Op. 88），率樂迷探索「波希米亞」音樂豐富樣貌。

此外，每到11月是NTSO與奇美珍藏名琴相會時刻，這場音樂會奇美文化基金會贊助名琴琴齡橫跨1674年到1896年，匯集德奧製琴師如史戴納（JacobStainer）等經典作品，其中1把為全球僅存4把的史戴納獅頭中提琴，相當珍稀。

「范努斯敦，劉孟捷與國台交」音樂會14日在衛武營國家藝術文化中心音樂廳奇美音樂節、15日在台中國家歌劇院大劇院演出。