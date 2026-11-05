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大選疏運超尖峰時段曝！雙鐵訂位率皆不到5成 防自由座之亂籲分流搭乘

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
交通部長陳世凱呼籲，11月27日及29日，部分熱門時段旅運需求較集中，建議民眾提早規畫行程，並可多加利用台鐵及國道客運，避開尖峰車次。圖／交通部提供
交通部長陳世凱呼籲，11月27日及29日，部分熱門時段旅運需求較集中，建議民眾提早規畫行程，並可多加利用台鐵及國道客運，避開尖峰車次。圖／交通部提供

九合一大選倒數不到1個月，不過，台鐵、台灣高鐵訂位率仍不到5成，尤其台灣高鐵目前選前之夜超尖峰時段車次仍相當充足。就怕自由座之亂再度上演，對此，高鐵公司強調已做好加班規畫，且投票當天上午也加了不少班次，呼籲自由座旅客能夠分流搭乘。

交通部今天舉行選舉交通疏運記者會，交通部政次陳彥伯親自主持，海陸空皆全力備戰，預估超尖峰時段將落在選前一天、11月27日傍晚5時下班後至晚間9時。

高鐵公司資深經理顏宏穎表示，疏運期間每日雙向旅運需求約23.1萬至35.3萬人次，高鐵已加開40班次，4天共718班次、提供47萬6816個座位。截至上午8時，整體訂位率約41.7%，總張數19萬8712張。針對超尖峰時段，高鐵已備好加班車規畫，且投票當天早上車次仍相當充足，呼籲民眾可以分流搭乘。

不過，台灣高鐵繼中秋節自由座之亂後，上次薔琵颱風意外延長光復連假，使得自由座再度被塞爆，甚至一度在深夜啟動管制自由座售票。就怕亂象再生，顏宏穎說，薔琵颱風假讓需求在晚間8時後突然湧現，事先規畫的加班車從6時就發出，導致加班運能沒能充分發揮。因此才在接近收班時間，「不得已停止販售自由座」。但以本次疏運訂位率觀察，當對號座訂滿才會出現自由座需求增加的狀況，目前運量不若完售時緊繃，應不會重演颱風時狀況。

台鐵則是加開西部幹線20班次、東部幹線及南迴線50班，全線每日平均運能預估較平日增加3.82%。預估4天平均運能約276.7萬人次，台鐵公司副總經理劉雙火表示，目前預估超尖峰時段旅運需求約79萬，訂票情形與「一般周末假日差不多」，訂票率僅23.7%、已售出4萬5696張票。訂位率超過5成後，將適時加開，也會為雙鐵聯防做好準備。

陳彥伯說，國道客運疏運期間規畫開行7088班次，預估每天可疏運15.5萬人次，其中國道5號路線每天約3.3萬人次、西部國道客運每天約12.2萬人次。目前整體運能都還有餘裕，業者也會視必要加班。

離島機位部分，目前澎湖、金門及馬祖航線訂位踴躍，陳彥伯說，針對3條航線已規畫加班、放大機型32架次，海運量能也相當充足。

交通部長陳世凱呼籲，11月27日至30日期間，高鐵及台鐵合計加開110班次，國道客運也將視人潮機動增班，離島海空運輸同步整備。尤其是11月27日及29日，部分熱門時段旅運需求較集中，建議民眾提早規畫行程，並可多加利用台鐵及國道客運，避開尖峰車次。

交通部長陳世凱表示，11月27日至30日期間，高鐵及台鐵合計加開110班次，國道客運也將視人潮機動增班，離島海空運輸同步整備。圖／交通部提供
交通部長陳世凱表示，11月27日至30日期間，高鐵及台鐵合計加開110班次，國道客運也將視人潮機動增班，離島海空運輸同步整備。圖／交通部提供

自由座 大選 高鐵

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