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南科4期拚明年啟動建設 吳誠文：兼顧草鴞保育與1奈米基地

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
國科會主委吳誠文今天至教育部教文會進行業務報告。記者董俞佳／攝影
國科會主委吳誠文今天至教育部教文會進行業務報告。記者董俞佳／攝影

南科4期擴建申請進入第二階段環評，國科會主委吳誠文表示，台南是目前最有機會協助產業快速發展1奈米製程的基地，若環評順利，盼明年年中完成審查，並於明年啟動建設。不過，開發規畫面臨草鴞保育挑戰，環保團體要求動工前落實保育計畫，吳誠文說，一定會依照外界期待，納入委員意見，協助保育生態。

教育部教育及文化委員會今天邀請吳誠文進行業務報告。吳誠文會前受訪指出，台灣在先進製程及半導體製造領先全球，政府必須提前準備產業後續發展用地。目前台中科學園區正建置1.4奈米先進製程基地，下一階段1奈米製程所需基地，則以台南最有機會快速推動。

針對南科4期環評進度，吳誠文表示，範疇界定已討論得差不多，後續將納入環評委員意見，依照社會對生態保育的要求，兼顧生態維護與產業發展，協助準備一奈米製程基地。

吳誠文表示，若第二階段環評進展順利，希望明年年中完成，明年即可啟動建設。至於園區用水、用電需求，已與經濟部協調，並納入整體規畫，以確保供應穩定。

吳誠文 南科 奈米

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