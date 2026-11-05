午後至「立冬」北東濕涼！下周一大降溫恐跌破20度 可能將有颱風生成

目前天氣晴朗，不過，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，接下來有兩次天氣轉變的時間點，將有兩波東北季風逐漸影響，明天、周六會是比較涼的時候，下一波東北季風預計周日晚上南下，下周一、下周二因為東北季風比較強，所以天氣會更加轉涼。

劉宇其表示，目前台灣上空雲量偏少，北方有一道鋒面逐漸往東移動，後續東北季風逐漸南下，今天下半天開始，迎風面基隆北海岸、東半部，有零星短暫陣雨，明天水氣會更多。

至於煙花颱風，他說，距離台灣東北東方1800公里，後續持續往東北方向移動，即將變性為溫帶氣旋，所以對台灣天氣不會有影響。

劉宇其表示，另外在台灣東方大約3700公里的低氣壓正在發展，由於結構鬆散，還需要幾天發展時間，後續往西移動，大約周末來到關島西海面，屆時可能發展為熱帶性低氣壓，甚至是颱風，不過它後續路徑應該也是比較遠洋的位置，逐漸北轉，對台灣不會有影響，且距離也相當遙遠。

他說，北方雲系逐漸增多，有零星回波降雨訊號，預計下半天逐漸往台灣接近，下午或晚上開始降雨就會增多。預計從基隆北海岸、宜蘭，甚至東半部，開始有零星陣雨。另外，南部山區午後也會有短暫陣雨狀態。今晚水氣進一步增多，迎風面桃園以北地區、東半部地區降雨增加，明天白天到明天晚上水氣更多，宜蘭、花蓮有局部性大雨出現。

東北季風增強，周六是24節氣的立冬。劉宇其表示，明天至周六持續比較強的東北季風，所以迎風面的水氣偏多，氣溫偏涼。到了周日高壓移動到了偏向日本海的區域，白天逐漸轉成偏東風狀態，東北季風稍微減弱，但是周日晚上另外一波大陸高壓逐漸南下影響，預計下周一、下周二在這個大陸高壓影響之下，帶來的東北季風強度偏強。

降雨趨勢，劉宇其說，未來有兩個時段降雨比較明顯，明天、周六迎風面桃園以北、東半部有短暫陣雨現象，尤其宜蘭、花蓮可能有局部性大雨出現。周日白天降雨逐漸減少，但是晚上開始東北季風增強。下周一、下周二水氣又會逐漸增多，北部、東半部降雨逐漸增加，尤其北部和宜蘭可能有局部性較大雨勢出現。下周三水氣再度減少，降雨往東半部限縮。

溫度也是有兩波變化。劉宇其表示，今天白天各地溫度偏高，可以來到28至30度左右，下午之後東北季風增強，一直到周六，北部、宜蘭溫度明顯下降，感受轉涼。周日溫度稍微回升一些，不過到了下周一、下周二，溫度下降，且這波降幅比較大。

劉宇其說，北部、東半部下周一、下周二的全天氣溫20度左右，空曠地方甚至下探到20度以下，天氣明顯轉涼。下周三還是受到東北季風影響，不過天氣轉好，所以溫度有稍微回升一些。未來1周中南部偏背風面，所以天氣比較穩定，午後南部山區有零星短暫陣雨。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供