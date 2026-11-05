調查曝成人染RSV半數自覺健康受影響、4成慢性病惡化 醫提醒及早預防

呼吸道融合病毒（RSV）對罹患慢性病的成人造成健康威脅，一項最新調查發現，我國自述曾感染RSV且患有慢性病的成人民眾，近半數自覺健康受影響至少1個月，感染者中近9成擔心呼吸道病毒干擾慢性病控制，但將近4成未與醫護人員討論其風險及預防方式。新光醫院醫務秘書、感染科主治醫師黃建賢指出，門診時間有限為醫師與病人討論呼吸道感染疫苗重要障礙。

黃建賢說，這項調查發現，在台灣自述曾感染RSV且患有慢性病的成人受訪者中，有48%認為健康受影響至少1個月；90%患有慢性病的成人受訪者表示，曾因RSV、流感等呼吸道病毒，使自己或周遭人的健康、生活受到影響；37%患有慢性病的成人受訪者自述，當感染這類呼吸道病毒時，原有慢性病症狀或控制情形變差，部分患者甚至出現病況惡化、呼吸道感染。

「民眾關心但常常不知道要問什麼，醫療端也未必有時間主動提起。」黃建賢醫師表示，RSV除導致肺炎等感染併發症，也可能讓原先控制良好的慢性疾病惡化，然而，亞太地區門診量大、看診時間有限，回診時醫病雙方常優先處理血糖、血壓、肺功能或藥物調整等眼前問題，且相較流感與新冠，RSV在成人族群的疾病預防上討論仍較少，容易被忽略。

黃建賢提醒，慢性病患者與其等感染打亂控制成果才補救，應及早評估個人風險，除手部衛生、必要時配戴口罩及避免接觸有呼吸道症狀者，符合現行建議條件者也可與醫師討論疫苗等預防方式；若出現呼吸困難、持續喘促、意識或活動力明顯改變等警訊，應盡速就醫。此外，住宿式長照機構，亦為感染高風險環境，防範RSV不可不慎。

RSV病毒由探視家屬、工作人員或其他進出機構者帶入，在需近距離照護、共享生活空間的環境中，一旦出現群聚，交叉感染與照護負擔都將快速上升。黃建賢建議，有呼吸道症狀者、即使沒有發燒也應暫緩探視，必要時改以視訊聯繫；機構則應加強健康監測、通風清潔與環境消毒，疑似群聚時儘早安排醫療評估，並視情況隔離或分區照護。