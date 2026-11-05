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今晚起2波東北季風變天！賈新興科普極地渦旋與平流層暖變 曝對台影響

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今起有2波東北季風南下，北台灣溫度變化大，且降雨機率高。聯合報系資料照
今起有2波東北季風南下，北台灣溫度變化大，且降雨機率高。聯合報系資料照

北台灣及宜蘭好好把握今天的陽光，將有兩波東北季風南下影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，第一波自今晚至周六「立冬」。周日短暫空檔，各地天氣相對穩定，僅山區偶零星雨，可把握機會洗曬衣物。第二波自下周一至下周三，強東北風南下，迎風面基隆北海岸與宜蘭雨勢再度轉大，且持續時間偏長。

溫度方面，他說，台北今天高溫28至29度，周日短暫回溫；下周一至下周三強東北季風南下，白天高溫22至23度，清晨夜間低溫下探19至20度，空曠處更低，下周四起回溫。台中明後天白天高溫30至32度，下周一至下周三白天高溫26至27度，清晨夜間低溫跌破20度，來到19至20度左右，早晚轉涼極為有感。高雄降溫感受較慢，下周一白天高溫仍接近30度，下周二起清晨與夜間低溫跌至20度左右，白天高溫27至28度，日夜溫差稍大。花蓮受兩波東北風豐沛水氣影響，下周一至下周二約20至24度，體感以潮濕偏涼為主。

賈新興並針對冬季氣候科普，關於極地渦旋（Polar Vortex）與平流層暖變（SSW），極地渦旋是位於高空10公里以上的極區強西風環流。強的時候能把冷空氣「鎖在北極」；一旦減弱或被擾動，極區嚴寒冷空氣就會像蛇行一樣南下，形成阻塞高壓（Blocking High）。平流層突然增暖，是平流層西風減弱轉東風，將慢慢導致極渦崩潰分裂，常讓北美中西部、歐洲出現極端暴風雪與世紀酷寒。

台灣會受極寒影響嗎？賈新興說，最新模式顯示，這波極渦南下的冷空氣主要傾瀉在北美與歐洲一帶；亞洲與台灣目前位處高氣壓邊緣，主要是典型的東北季風涼冷水氣，暫時沒有直接面對北極渦旋冷空氣的大傾瀉。

關於熱帶系統動態，他表示，煙花颱風在日本東南方遠海轉向東北遠離，對台日完全無影響。模式顯示，周日至下周一前後，有新熱帶系統或颱風發展機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

未來14天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書
未來14天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書

東北季風 賈新興 科普

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