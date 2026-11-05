快訊

大學文憑不再保證高薪 日企為何取消學歷起薪差？

跨境鎮壓沈伯洋的罰則太輕？法務部：擬修反滲透法加重罰則

金門軍人勒斃同婚伴侶！伴屍3天上網查抗辯事由 2度遭延長羈押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

北東午後變天轉濕涼！東北季風接力 專家曝氣溫最低時段

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下午起隨新一波大陸高壓南下，東北季風將逐漸增強，迎風面的雲量及降雨也會開始增加，大台北、基隆北海岸、宜蘭及花蓮將轉有局部短暫雨，台東及恆春半島則有零星短暫雨。聯合報系資料照
下午起隨新一波大陸高壓南下，東北季風將逐漸增強，迎風面的雲量及降雨也會開始增加，大台北、基隆北海岸、宜蘭及花蓮將轉有局部短暫雨，台東及恆春半島則有零星短暫雨。聯合報系資料照

今天上午各地大致為晴時多雲的天氣，白天感受溫暖偏熱。不過，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，下午起隨新一波大陸高壓南下，東北季風將逐漸增強，迎風面的雲量及降雨也會開始增加，大台北、基隆北海岸、宜蘭及花蓮將轉有局部短暫雨，台東及恆春半島則有零星短暫雨。桃園以南的西半部地區受影響相對有限，大致維持晴時多雲天氣。

氣溫方面，林孝儒表示，今天北部及東半部高溫約28至29度，中南部約30至32度，各地低溫約21至24度，夜晚起北部及東北部將逐漸感受到涼意。

周六就是24節氣的立冬。他說，周五至周六持續受東北季風影響，北部及東北部氣溫明顯下降，高溫約24至25度，花東約26至28度，中南部白天仍有31至32度，南北溫差相當明顯。降雨方面，桃園以北、基隆北海岸、東半部及恆春半島都有局部短暫雨，其中宜蘭、花蓮水氣較多，留意較大雨勢發生的可能；中南部大致維持晴時多雲，僅午後山區有零星短暫陣雨。

林孝儒表示，周日東北季風短暫減弱，環境水氣隨之減少，北部及東北部氣溫稍微回升，迎風面降雨也會有所減少。大台北一帶零星短暫雨，東部則仍有局部短暫雨，其餘地區大致為晴時多雲，整體天氣相對較為穩定。

「不過，這次回穩的時間同樣不長」。林孝儒說，下周一起，又有另一波東北季風增強，而且目前資料顯示，這波冷空氣強度將比本周末這一波更為明顯，預計持續影響至下周三。其中，下周一至周二水氣也較多，北部及東部有短暫陣雨，並可能伴隨局部較大雨勢。

氣溫方面，此波東北季風期間北台灣將更加有涼意，他說，目前預測，下周二至下周三可能是這波氣溫最低的時段，北部白天高溫約22至24度，各地平地低溫約18至20度，局部空曠地區再更低一些。中南部白天仍約29至30度，但早晚也會明顯轉涼。由於預報時間仍較長，實際降溫幅度仍需持續觀察後續資料調整。

未來1周台灣仍是東北季風一波接一波影響的天氣型態，林孝儒表示，北部及東半部不僅氣溫起伏明顯，迎風面降雨也會隨季風強弱而時多時少。中南部天氣相對穩定，但日夜溫差較大。今天下午起北部及東半部外出記得攜帶雨具，周末早晚也可多準備一件外套。下周冷空氣可能再增強，近期特別留意氣溫變化並適時調整穿著。

另外，林孝儒表示，目前關島附近海面有熱帶擾動發展，未來不排除進一步發展為熱帶性低氣壓或颱風。預測系統主要都在太平洋遠洋活動，現階段評估對台灣是沒有影響的。若成颱，將命名「查帕卡」颱風。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

東北季風 氣溫 恆春

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

今明回暖上看33度高溫 明晚起變天 下周一北東大降溫

下午東北季風增強 5縣市溼答答 周六「立冬」北東轉涼

2波東北季風接力 下周局部地區低溫探17度

明午後北東降雨機率增 下周低溫下探17度

相關新聞

霸王級寒流恐再現？ 鄭明典示警：平流層暖變明顯偏早發生

北極上空的平流層溫度出現了明顯回升。「平流層暖變」，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出北極上空約23公里高空的溫度記錄，對照氣候平均值。他說，約4天前，溫度記錄大約是-69度，溫度很快上升到現況的約-54度，短時間內上升了近15度。

早上出門記得帶傘 下午東北季風再度增強 北北基宜4縣市轉雨

今天中午前，各地大致晴朗穩定。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下午東北季風再度增強，雙北、基隆、宜蘭雲量增多，偶有陣雨，其餘地區仍是好天氣。

東北季風今午後抵達 專家：北部轉雨降溫特別有感 如一日夏秋

一日夏秋。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據中央氣象署今晨最新氣象情資顯示，本周第2波東北季風增強，將在今天下半天報到。北部及東北部地區降溫將會特別有感，日夜溫差在8至10度或以上，白天高溫在28至30度，晚起低溫驟降至20至24度，彷若一日前後就過夏秋兩季。

罕病患者困境 專家：照護不可中斷⋯ 盼政策進一步鬆綁

罕病照護不可中斷！立法院厚生會罕見疾病權益促進委員會日前舉行一一五年度第二次會議，多位專家呼籲，罕見疾病多屬退化性疾病，當病患缺乏個別化的長照、醫療銜接服務，生活、生命常陷入困境，加上病主法限制、罕病認定所形成的困境、新生兒篩檢的侷限等，皆讓生活品質、生命尊嚴飽受衝擊，長照等政策的鬆綁絕對刻不容緩。

鰻苗價格創30年來新低！陳駿季：超養過剩導致 下月起強制申報

國內鰻魚面臨價跌、外銷量崩等雙重困境，其中彰化鰻苗價格近期傳出從每尾廿五元，下跌到每尾三至五元，創下近卅年來新低，台灣鰻魚銷日市占率更跌破百分之五。農業部長陳駿季表示，鰻苗增多，漁民超養卻未顧好品質，銷日表現不佳，導致國內面臨較大壓力，預計十二月起推動「鰻苗溯源制度」，強制要求漁民申報鰻苗捕撈量。

家常菜快吃不起！超市常見蔬果一盒飆百元 網哀號：以前不用等產季

全聯牛番茄每盒價格飆至145至165元，網友驚嘆番茄炒蛋吃不起；有人指尚未盛產且受高溫影響，供應偏少推升價格。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。