北東午後變天轉濕涼！東北季風接力 專家曝氣溫最低時段

今天上午各地大致為晴時多雲的天氣，白天感受溫暖偏熱。不過，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，下午起隨新一波大陸高壓南下，東北季風將逐漸增強，迎風面的雲量及降雨也會開始增加，大台北、基隆北海岸、宜蘭及花蓮將轉有局部短暫雨，台東及恆春半島則有零星短暫雨。桃園以南的西半部地區受影響相對有限，大致維持晴時多雲天氣。

氣溫方面，林孝儒表示，今天北部及東半部高溫約28至29度，中南部約30至32度，各地低溫約21至24度，夜晚起北部及東北部將逐漸感受到涼意。

周六就是24節氣的立冬。他說，周五至周六持續受東北季風影響，北部及東北部氣溫明顯下降，高溫約24至25度，花東約26至28度，中南部白天仍有31至32度，南北溫差相當明顯。降雨方面，桃園以北、基隆北海岸、東半部及恆春半島都有局部短暫雨，其中宜蘭、花蓮水氣較多，留意較大雨勢發生的可能；中南部大致維持晴時多雲，僅午後山區有零星短暫陣雨。

林孝儒表示，周日東北季風短暫減弱，環境水氣隨之減少，北部及東北部氣溫稍微回升，迎風面降雨也會有所減少。大台北一帶零星短暫雨，東部則仍有局部短暫雨，其餘地區大致為晴時多雲，整體天氣相對較為穩定。

「不過，這次回穩的時間同樣不長」。林孝儒說，下周一起，又有另一波東北季風增強，而且目前資料顯示，這波冷空氣強度將比本周末這一波更為明顯，預計持續影響至下周三。其中，下周一至周二水氣也較多，北部及東部有短暫陣雨，並可能伴隨局部較大雨勢。

氣溫方面，此波東北季風期間北台灣將更加有涼意，他說，目前預測，下周二至下周三可能是這波氣溫最低的時段，北部白天高溫約22至24度，各地平地低溫約18至20度，局部空曠地區再更低一些。中南部白天仍約29至30度，但早晚也會明顯轉涼。由於預報時間仍較長，實際降溫幅度仍需持續觀察後續資料調整。

未來1周台灣仍是東北季風一波接一波影響的天氣型態，林孝儒表示，北部及東半部不僅氣溫起伏明顯，迎風面降雨也會隨季風強弱而時多時少。中南部天氣相對穩定，但日夜溫差較大。今天下午起北部及東半部外出記得攜帶雨具，周末早晚也可多準備一件外套。下周冷空氣可能再增強，近期特別留意氣溫變化並適時調整穿著。

另外，林孝儒表示，目前關島附近海面有熱帶擾動發展，未來不排除進一步發展為熱帶性低氣壓或颱風。預測系統主要都在太平洋遠洋活動，現階段評估對台灣是沒有影響的。若成颱，將命名「查帕卡」颱風。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。