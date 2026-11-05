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家常菜快吃不起！超市常見蔬果一盒飆百元 網哀號：以前不用等產季

聯合新聞網／ 綜合報導
牛蕃茄示意圖。 聯合報系資料照
牛蕃茄示意圖。 聯合報系資料照

連家常菜「番茄炒蛋」都快吃不起了？近日一名網友到全聯購物時，發現架上的牛番茄一盒竟要價145至165元，讓她忍不住驚呼「怎麼越來越貴了？」原本想買番茄回家替孩子做番茄炒蛋，看到價格卻遲遲下不了手。貼文曝光後引發熱議，不少網友感嘆台灣物價愈來愈高，但也有人指出，目前牛番茄尚未進入盛產期，加上天氣炎熱影響生長，供應量較少，價格自然偏高。

一名網友近日在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，自己已經很久沒有買番茄，沒想到再次走進賣場，卻被眼前的價格嚇了一跳。從原PO分享的照片可見，貨架上的台灣產牛番茄每盒約有4至6顆，售價落在145至165元，讓她忍不住直呼「前一陣子好像還沒這麼貴耶！」

原PO無奈透露，孩子因為很久沒有吃番茄炒蛋，原本想買些番茄回家料理，沒想到看到價格後實在買不下手，感嘆「番茄炒蛋都吃不起了」。

牛番茄一盒165元嚇壞網友 眾人感嘆物價驚人

貼文曝光後，隨即引發網友熱烈討論，不少人表示，最近番茄價格確實居高不下，紛紛留言「番茄貴很久了！」、「最近番茄都很貴」、「以前沒那麼貴，到底哪裡出問題」、「真的好貴，市場也是145元一斤」、「說句實話，台灣的物價驚人」。

也有網友回憶，過去番茄價格相對平穩，如今卻連日常蔬果都讓人買得心疼，忍不住感嘆「記得以前番茄價格不貴也平穩，現在搞得什麼蔬果都要盛產期，平民百姓才吃得起一樣」。

為何番茄這麼貴？網揭產季與天氣影響

不過，也有不少網友認為，番茄價格偏高與產季、天氣及產品種類有關。有內行網友指出，目前牛番茄尚未進入大量上市的時期，加上賣場販售的是產銷履歷番茄，生產成本相對較高，建議若覺得價格太貴，不妨等到下個月再到傳統市場選購，價格可能更加親民。

另有網友分享自身種植經驗，表示番茄不耐高溫，近期天氣炎熱，種植的番茄甚至出現只開花、不結果的情況，即使成功結果，也不容易順利成熟。還有人指出，高溫期間能夠穩定生產的番茄有限，供應量減少，自然容易推升售價。

此外，也有網友建議，購買蔬果不妨優先選擇當季農產品，不僅價格通常較實惠，品質也較容易維持在理想狀態。不過，仍有人認為，即使尚未進入盛產期，現在的番茄價格仍比過去高出不少，不能完全以季節因素解釋。

番茄 全聯 價格 物價

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