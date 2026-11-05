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1張圖看極渦現況 鄭明典：現在是兩個分裂極渦的狀態

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
北半球正北極投影圖，北極在正中央。上面的等值線是大約23公里高空的氣壓（重力位高度）分布圖，氣候平均狀態應該是一個接近圓形、中心在北極附近的低氣壓，現在則有明顯的兩個低壓中心，兩個中心都在北緯60度附近，算是暫時脫離北極圈，所以現在是兩個分裂極渦的狀態。圖／取自鄭明典臉書
北半球正北極投影圖，北極在正中央。上面的等值線是大約23公里高空的氣壓（重力位高度）分布圖，氣候平均狀態應該是一個接近圓形、中心在北極附近的低氣壓，現在則有明顯的兩個低壓中心，兩個中心都在北緯60度附近，算是暫時脫離北極圈，所以現在是兩個分裂極渦的狀態。圖／取自鄭明典臉書

前中央氣象局鄭明典昨天在臉書披露北極上空平流層暖變，在季節時間上明顯偏早發生。他今天再在臉書分析極渦現況，「現在是兩個分裂極渦的狀態」。

何謂極渦？鄭明典表示，意思是極地上空的低氣壓，形成主因是冬季日照低，高空空氣自然冷卻，冷空氣密度變大而下沉，空氣在極區下沉，旁邊空氣要補進來就會產生氣流輻合現象，輻合的氣流受到地球旋轉的影響，在北半球沿逆時針方向旋入極區，於是在極區高空形成極渦。

他說，近年氣象界才注意到，高層的極渦和影響天氣的對流層天氣系統有一些互動的關係，極渦的變化在天氣預報上是個值得注意的前兆，媒體的討論才多起來。

鄭明典PO出北半球正北極投影圖，北極在正中央。他說，上面的等值線是大約23公里高空的氣壓（重力位高度）分布圖，氣候平均狀態應該是一個接近圓形、中心在北極附近的低氣壓，現在則有明顯的兩個低壓中心，兩個中心都在北緯60度附近，算是暫時脫離北極圈，所以現在是「兩個分裂極渦」的狀態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

鄭明典 極地 氣象局

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