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轉機旅客的暖心嚮導！桃機服務楷模吳佩容 精準指路解決旅客急難

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
桃機轉機旅客逐年增加，位於轉機安檢出口附近的免稅商店，成為不少旅客詢問動線的第一站。記者黃仲明／攝影
桃機轉機旅客逐年增加，位於轉機安檢出口附近的免稅商店，成為不少旅客詢問動線的第一站。記者黃仲明／攝影

桃園國際機場轉機量持續攀升，去年轉機達669萬人次，較前一年顯著成長44萬人次，緊鄰轉機安檢出口的免稅商店，因為位置顯眼，往往成為旅客尋求指引的「第一站」。榮獲2025年桃園機場服務楷模的昇恆昌免稅商店組長吳佩容，正是這條動線上溫暖的守門員。

擁有15年深厚資歷的吳佩容，日常工作除了商品銷售、店務管理，她更常化身為機場內的「暖心導航」，協助旅客尋找登機門、餐廳與貴賓室。她觀察到，許多轉機旅客通過安檢時，身處陌生環境，常會忽略周遭指標，身為國門第一線服務人員，熟悉航廈動線只是基本功，真正關鍵在於「超前部署」的敏銳觀察力，在旅客開口前，主動察覺旅客需求。

服務需要熱忱，更考驗臨場應變。吳佩容回憶，巡場時曾注意一位母親帶著身障女兒在走道上徘徊。上前關心後得知，女童須完全平躺才能進行特殊護理處置，吳佩容迅速評估，發揮對機場環境的熟悉度，發覺育嬰室及無障礙廁所並不適用，立刻協調管制區內妥適場所，讓女童得以在舒適的環境中完成護理，也順利安撫家屬焦急情緒。

「我當下只想著，一定要讓她們安心搭機。」吳佩容表示，特殊旅客出國，除了交通安排，還有許多「不易被看見的隱性需求」，服務沒有標準答案，同心理解旅客當下困境，設法運用資源解決問題，這正是她能奪得服務楷模殊榮的核心關鍵。

她也曾協助被租賃車送錯航廈的日籍旅客，同行者有嬰兒、坐輪椅的阿公與高齡阿嬤及多件大型行李，行動極為不便，她與同事見狀，立即主動幫忙搬運，並引導一家人順利至第二航廈報到，日籍阿公甚至滿懷感激地想遞上小費答謝，兩人連忙微笑婉謝。

吳佩容也曾離開昇恆昌，遠赴澳洲打工度假，返台後嘗試轉換跑道，卻在工作的過程中發現，自己心中最喜歡的還是與人接觸、為他人提供協助。新工作僅做一天，她便決定離職，恰巧接到昔日主管詢問是否願意回任的電話，她隨即重返熟悉的機場。

對熱愛人群的吳佩容而言，即便資歷豐富，始終樂於在第一線。她認為服務的價值在於細節，唯有主動洞悉旅客未言明的需求，才能憑藉熱忱與專業穩穩接住每位旅客，讓他們安心踏上下一段航程。

2025年桃園機場服務楷模吳佩容認為，身處第一線人員，能在旅客需要幫助時主動尋找解方，就是服務的意義。記者黃仲明／攝影
2025年桃園機場服務楷模吳佩容認為，身處第一線人員，能在旅客需要幫助時主動尋找解方，就是服務的意義。記者黃仲明／攝影

轉機 桃機 昇恆昌

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